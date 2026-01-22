Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e quindici episodi di furto e rapina: questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Padova. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato in zona Portello e condotto in carcere. L’indagato è sospettato di aver messo a segno numerosi colpi, tra cui una violenta rapina ai danni di un anziano per appropriarsi di beni di valore e denaro.

Rapina violenta contro un anziano a Padova

L’uomo è stato individuato grazie a un’attenta attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Le indagini, avviate nei mesi scorsi, hanno permesso di collegare il sospettato a quindici episodi di furto e rapina avvenuti prevalentemente nella zona Portello della città.

Tra i fatti più gravi attribuiti al 34enne figura una rapina avvenuta il 4 giugno 2025 in Largo Europa. In quell’occasione l’uomo avrebbe aggredito un anziano facendolo cadere a terra per sottrargli un bracciale in oro e pietre preziose dal valore di 8000 euro. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Gli altri episodi contestati al 34enne

Altri episodi contestati includono due tentativi di furto aggravato in via Belzoni il 16 luglio 2024 e in via Tagliamento a Selvazzano il 26 luglio 2024, dove il sospettato avrebbe cercato di forzare il lucchetto di una bicicletta senza riuscire a portare a termine il colpo grazie all’intervento di alcuni passanti.

Il 28 dicembre 2024 in via Goldoni il 34enne avrebbe infranto il vetro di una Mercedes in sosta per sottrarre effetti personali dal veicolo. Il 3 marzo 2025, invece, avrebbe rubato due bottiglie di birra da un supermercato in via Sorio.

Il 27 aprile 2025 in via Belzoni, approfittando della distrazione del personale di un negozio di generi alimentari, sarebbe riuscito a sottrarre l’incasso dal registratore di cassa.

Rapine e minacce per garantirsi la fuga

Oltre ai furti l’uomo è accusato di aver commesso almeno due rapine. Oltre al caso di Largo Europa, il 21 luglio 2025 in via Sant’Eufemia avrebbe sottratto denaro da una Fiat 500 lasciata in sosta.

Sorpreso dal proprietario mentre rovistava nell’auto avrebbe minacciato la vittima con uno spray urticante per assicurarsi la fuga.

Ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito

Il 34enne è inoltre indagato per ricettazione e uso indebito di carte di credito rubate. L’8 giugno 2025 avrebbe utilizzato carte sottratte da ignoti su un’auto in sosta per effettuare acquisti in via Aosta.

Un episodio analogo si sarebbe verificato il 23 luglio 2025 in via Tiepolo, dove avrebbe usato carte rubate per spese pari a 200 euro.

Gli altri reati

Tra gli altri reati contestati figurano un tentativo di furto il 26 giugno 2025 in via Forcellini, dove insieme a un complice avrebbe infranto il vetro di una BMW per cercare oggetti di valore, e un tentativo di furto il 17 agosto 2025 in piazza Garibaldi sventato dalla proprietaria dell’auto.

Il 2 luglio 2025 in via degli Zabarella l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un coltello senza giustificato motivo, configurando il reato di porto abusivo di armi.

Il 26 giugno 2025 in via Belzoni avrebbe sottratto un portafoglio contenente 30 euro e documenti personali a un cliente di un esercizio pubblico. Il 29 giugno 2025 in via degli Obizzi avrebbe infranto i vetri di due auto – una Jeep Avenger e una Mercedes A180 – per rubare effetti personali.

Infine, il 2 luglio 2025 in via Zabarella avrebbe tentato di forzare le catene di alcune biciclette senza riuscirci.

L’arresto e la custodia cautelare

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare il sospettato grazie alle denunce dettagliate delle vittime e all’analisi di numerose ore di registrazione delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, riconoscendo la recidiva pluriaggravata e specifica dell’indagato.

L’uomo è stato rintracciato dalla polizia nelle prime ore di sabato in zona Portello e, dopo il controllo su strada, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e la notifica degli atti. Successivamente è stato trasferito presso la casa circondariale di Padova.

