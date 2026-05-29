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Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri in Piazza Bacanal, a Verona. Un cinquantaquattrenne originario dalla Polonia è stato fermato dopo una lite scoppiata all’interno di un complesso residenziale, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura.

L’intervento a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Verona intorno alle 20:20 di ieri. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo che una donna aveva richiesto aiuto, segnalando una violenta lite tra il proprio compagno e un cittadino straniero ospite di una struttura ricettiva situata nella stessa area condominiale.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, la lite sarebbe nata da un precedente diverbio riguardante l’accesso non autorizzato a un’area privata del condominio. Il compagno della donna ha riferito di essere stato aggredito fisicamente nei pressi dell’area garage da un uomo poi identificato come il fratello di un ospite della struttura ricettiva. Quest’ultimo, un cittadino polacco di cinquantaquattro anni, non risultava regolarmente registrato tra gli ospiti della struttura.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso contatti con le persone coinvolte e avviato gli accertamenti necessari. Nel corso delle verifiche, il soggetto indicato come autore dell’aggressione ha mostrato fin da subito un atteggiamento ostile e non collaborativo. Ha rifiutato di esibire un documento d’identità e ha rivolto frasi offensive agli operatori.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la calma, il cittadino polacco ha mantenuto una condotta aggressiva, arrivando a colpire uno degli agenti intervenuti e tentando più volte di sottrarsi al controllo. A seguito di questi comportamenti, è stato condotto in Questura, dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo ha atteso presso gli uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo. Nella giornata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto.

IPA