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Un giovane denunciato e un anno di Daspo Willy, questo il bilancio di un episodio di aggressione avvenuto nei primi giorni di maggio nei pressi di una discoteca di Città di Castello (Perugia). Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia di Perugia a seguito delle indagini della Polizia di Stato, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il presunto responsabile.

L’intervento a Città di Castello

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante una serata all’interno di un locale di Città di Castello (Perugia). Un giovane tifernate, nato nel 2005, è stato ritenuto responsabile di aver colpito un altro avventore con una violenta testata, causando la lesione del setto nasale della vittima.

Gli agenti del Commissariato hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo testimonianze e analizzando le immagini della videosorveglianza presenti nel locale.

L’identificazione e la denuncia

Grazie agli accertamenti svolti, la Polizia è riuscita a identificare il presunto autore dell’aggressione. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.

La ricostruzione dettagliata dei fatti e la raccolta delle prove hanno permesso di chiarire la dinamica dell’episodio e di attribuire le responsabilità.

Il Daspo Willy e le misure di prevenzione

In considerazione della gravità della condotta e del contesto in cui si è verificato l’episodio, il Questore della Provincia di Perugia ha adottato nei confronti del giovane la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento del Comune, nota come “Daspo Willy”.

Il provvedimento avrà la durata di un anno e mira a impedire il ripetersi di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La finalità delle misure adottate

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione messe in campo dalle forze dell’ordine per contrastare episodi di violenza nei luoghi di aggregazione e tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa, come il Daspo Willy, rappresenta un importante deterrente per chiunque intenda mettere a rischio la tranquillità pubblica. L’obiettivo è quello di garantire che situazioni simili non si ripetano e che i luoghi di svago rimangano sicuri per tutti.

IPA