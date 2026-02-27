Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Il giovane, dopo aver colpito ripetutamente un coetaneo con violenza, è stato sottoposto a una misura di prevenzione che gli vieta l’accesso e la permanenza nei pressi di diversi esercizi commerciali cittadini per 2 anni.

Un Daspo urbano ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha adottato il Daspo urbano ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. 14/2017.

Il provvedimento è stato disposto a seguito di un episodio di aggressione avvenuto in Corso Mazzini nel mese di novembre, durante il quale un ventenne si è scagliato con violenza contro un altro giovane colpendolo ripetutamente con pugni e causandogli lesioni.

I fatti: l’aggressione in centro

L’episodio si è verificato nel cuore del capoluogo marchigiano, in una zona particolarmente frequentata da giovani e famiglie per la presenza di numerosi locali e pubblici esercizi.

Secondo quanto ricostruito il ventenne si è reso responsabile di un’aggressione violenta nei confronti di un ragazzo, agendo con modalità tali da destare particolare allarme sociale.

Le motivazioni del Daspo urbano

La decisione di applicare il Daspo urbano è stata motivata dalla necessità di prevenire la reiterazione di comportamenti analoghi, soprattutto in aree cittadine caratterizzate da un’alta concentrazione di persone.

Il Questore ha sottolineato come la condotta del giovane sia stata connotata da aggressività e violenza, elementi che hanno reso urgente l’adozione di una misura restrittiva.

Le restrizioni imposte al giovane

Con il provvedimento notificato al ventenne è stato imposto il divieto di accedere e stazionare, per 2 anni, all’interno e nelle immediate vicinanze di specifici esercizi commerciali situati in Corso Mazzini, via San Biagio, via Benincasa, via Padre Guido e via Simonetti.

La misura rientra tra quelle previste per chi, negli ultimi 3 anni, sia stato denunciato per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici o nelle loro vicinanze, oppure per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

Le conseguenze in caso di violazione

La violazione del Daspo urbano comporta sanzioni severe: chi non rispetta il divieto può essere punito con la reclusione e una multa.

L’obiettivo della misura è quello di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire nuovi episodi di aggressione o disordini nei luoghi di aggregazione cittadina.

Il centro di Ancona rappresenta uno dei principali punti di ritrovo per giovani e famiglie, grazie alla presenza di numerosi locali e attività commerciali. Proprio per questo le forze dell’ordine hanno ritenuto necessario intervenire tempestivamente per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

IPA