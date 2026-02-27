Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anni
Un ventenne è stato colpito da daspo urbano per aggressione a novembre in centro ad Ancona: vietato l’accesso ai locali pubblici per due anni.
Un ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Il giovane, dopo aver colpito ripetutamente un coetaneo con violenza, è stato sottoposto a una misura di prevenzione che gli vieta l’accesso e la permanenza nei pressi di diversi esercizi commerciali cittadini per 2 anni.
Un Daspo urbano ad Ancona
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha adottato il Daspo urbano ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. 14/2017.
Il provvedimento è stato disposto a seguito di un episodio di aggressione avvenuto in Corso Mazzini nel mese di novembre, durante il quale un ventenne si è scagliato con violenza contro un altro giovane colpendolo ripetutamente con pugni e causandogli lesioni.
I fatti: l’aggressione in centro
L’episodio si è verificato nel cuore del capoluogo marchigiano, in una zona particolarmente frequentata da giovani e famiglie per la presenza di numerosi locali e pubblici esercizi.
Secondo quanto ricostruito il ventenne si è reso responsabile di un’aggressione violenta nei confronti di un ragazzo, agendo con modalità tali da destare particolare allarme sociale.
Le motivazioni del Daspo urbano
La decisione di applicare il Daspo urbano è stata motivata dalla necessità di prevenire la reiterazione di comportamenti analoghi, soprattutto in aree cittadine caratterizzate da un’alta concentrazione di persone.
Il Questore ha sottolineato come la condotta del giovane sia stata connotata da aggressività e violenza, elementi che hanno reso urgente l’adozione di una misura restrittiva.
Le restrizioni imposte al giovane
Con il provvedimento notificato al ventenne è stato imposto il divieto di accedere e stazionare, per 2 anni, all’interno e nelle immediate vicinanze di specifici esercizi commerciali situati in Corso Mazzini, via San Biagio, via Benincasa, via Padre Guido e via Simonetti.
La misura rientra tra quelle previste per chi, negli ultimi 3 anni, sia stato denunciato per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici o nelle loro vicinanze, oppure per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.
Le conseguenze in caso di violazione
La violazione del Daspo urbano comporta sanzioni severe: chi non rispetta il divieto può essere punito con la reclusione e una multa.
L’obiettivo della misura è quello di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire nuovi episodi di aggressione o disordini nei luoghi di aggregazione cittadina.
Il centro di Ancona rappresenta uno dei principali punti di ritrovo per giovani e famiglie, grazie alla presenza di numerosi locali e attività commerciali. Proprio per questo le forze dell’ordine hanno ritenuto necessario intervenire tempestivamente per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.