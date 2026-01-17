Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato al termine di un intervento delle forze dell’ordine avvenuto ieri pomeriggio a Como. Un giovane marocchino di 21 anni, già noto alle autorità e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito un minorenne nel tentativo di strappargli una collana d’oro.

Un arresto a Como

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in Piazza Vittoria, nella zona di Porta Torre a Como. L’intervento tempestivo di una volante della Polizia, in collaborazione con due pattuglie dell’Esercito Italiano impegnate nell’operazione “Strade Sicure”, ha permesso di bloccare il presunto responsabile e di ricostruire l’accaduto grazie alle testimonianze raccolte sul posto.

I fatti si sono svolti nel cuore di Como, dove un ragazzo di 17 anni residente in città stava camminando in Piazza Vittoria. Secondo quanto emerso dalle testimonianze il giovane sarebbe stato avvicinato alle spalle dal 21enne marocchino, che lo avrebbe afferrato con un braccio attorno al collo nel tentativo di sottrargli la collanina d’oro che indossava.

La reazione pronta della vittima ha impedito che il furto andasse a segno: il ragazzo è riuscito ad allontanarsi quanto basta per evitare che il malintenzionato portasse a termine il gesto.

L’intervento dei militari e l’arresto

La presenza dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, si è rivelata decisiva. Il 17enne ha attirato la loro attenzione e i militari sono intervenuti prontamente, bloccando il presunto aggressore e trattenendolo fino all’arrivo degli agenti della Volante.

I poliziotti hanno quindi preso in consegna il 21enne, raccogliendo le dichiarazioni sia dei militari che della vittima per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

I precedenti e le indagini

Una volta condotto in Questura sono emersi a carico del giovane marocchino diversi precedenti di polizia. Gli agenti hanno inoltre riconosciuto l’uomo come autore di altri reati commessi in città.

In particolare risulterebbe essere la stessa persona denunciata a piede libero giovedì scorso per aver tentato di rubare in un magazzino di abbigliamento nel centro di Como. Questi elementi hanno aggravato la sua posizione agli occhi delle autorità.

Le conseguenze: arresto e processo

Sulla base delle prove raccolte e dei precedenti il 21enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato dell’accaduto. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo, che si terrà presso il tribunale di Como.

Il contesto: sicurezza e prevenzione

L’episodio mette in luce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine e dei militari nelle aree sensibili della città, come previsto dall’operazione “Strade Sicure”.

La collaborazione tra Polizia di Stato ed Esercito Italiano si è dimostrata fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per intervenire tempestivamente in situazioni di reato come quella avvenuta ieri.

IPA