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Un arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel primo pomeriggio del 17 giugno in Bologna. Un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito un uomo nei pressi di un’attività commerciale in Piazza VIII Agosto.

L’intervento a Bologna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta in seguito alla richiesta di aiuto di un uomo che si era rifugiato all’interno di un negozio, dichiarando di essere stato aggredito.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto autore dell’aggressione, un cittadino tunisino, che presentava una ferita al capo e tracce di sangue. La vittima, un cittadino cinese, ha riconosciuto immediatamente il giovane come responsabile dell’azione violenta.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che poco prima il sospettato aveva tentato di impossessarsi del marsupio della vittima mentre questa si trovava all’esterno dell’attività commerciale. La reazione della vittima ha impedito il furto, ma ha dato origine a una colluttazione durante la quale il cittadino tunisino ha colpito la vittima al volto e ha cercato di utilizzare una bottiglia di vetro per portare a termine la rapina. Nel corso della lite, la bottiglia si è rotta, provocando una ferita al capo dello stesso aggressore.

La fuga e l’arresto

La vittima è riuscita a sottrarsi all’aggressione rifugiandosi all’interno del negozio, mentre il presunto autore ha continuato a minacciarla anche dopo il tentativo fallito di rapina. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione del sospettato, che è risultato privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale a causa della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Durante le operazioni di identificazione, il giovane ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori di polizia, tentando di sottrarsi al controllo e opponendo resistenza. Nel tentativo di fuga, ha ferito lievemente un agente al braccio.

I precedenti e la situazione legale

Dagli accertamenti è emerso che il cittadino tunisino era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona.

Dopo essere stato bloccato, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA