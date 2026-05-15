Aggredisce un uomo senza motivo e accoltella due giovani a Genova, fermato un 19enne

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Un 19enne tunisino accusato di tentato omicidio in seguito all’accoltellamento di un giovane avvenuto nel centro storico di Genova è stato fermato. L’episodio, avvenuto mercoledì scorso, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

Tentato omicidio a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Questura ha segnalato la presenza di un giovane ferito con un’arma da taglio nel centro storico di Genova.

Gli agenti della Squadra Mobile si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore, avviando una serie di accertamenti e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’aggressione in via Sottoripa

Dalle immagini raccolte, è stato possibile individuare il momento esatto in cui il 19enne, mentre percorreva via Sottoripa, si è avvicinato a un uomo e, senza alcuna ragione apparente, gli ha sferrato un pugno al volto.

A quel punto due giovani sono intervenuti per cercare di allontanare l’aggressore. Tuttavia, quest’ultimo ha estratto un coltello e ha colpito uno dei due soccorritori alla testa, al collo e al torace, facendolo cadere a terra. Subito dopo, il giovane si è dato alla fuga a bordo di un monopattino, accompagnato da un amico.

La fuga e il cambio d’abiti

Le telecamere hanno ripreso il 19enne mentre si aggirava per alcuni minuti nel centro storico, prima di entrare in vico Piuma. Poco dopo, è stato visto uscire dalla stessa via indossando abiti diversi, segno che aveva tentato di disfarsi degli indumenti utilizzati durante l’aggressione.

Ipotizzando che il giovane potesse avere un rifugio in vico Piuma, gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi della zona. Nel pomeriggio di ieri il sospettato è stato individuato in via Gramsci e fermato. Le indagini hanno permesso di risalire anche all’appartamento dove il 19enne si era cambiato d’abito: all’interno sono stati trovati gli indumenti ancora sporchi di sangue.

La posizione dell’indagato

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per lesioni e rapina, è stato sottoposto a fermo e trasferito presso la Casa Circondariale di Marassi, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

Attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti del centro storico di Genova, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree più frequentate della città.

IPA