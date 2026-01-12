Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minaccia aggravata a Como. Il soggetto, un cittadino pakistano di 29 anni residente a Lomazzo, è stato fermato dopo aver aggredito una coppia in pieno centro, lanciando pietre e mozziconi di sigaretta senza apparente motivo.

Coppia aggredita senza motivo a Como

L’episodio si è verificato intorno alle 12 di domenica 11 gennaio, quando una volante è stata inviata in Piazza Vittorio a Como in seguito alla segnalazione di un uomo che stava lanciando pietre contro una coppia di passanti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la coppia, composta da un uomo di 54 anni e una donna di 56 anni, stava passeggiando tranquillamente quando il 29enne pakistano, regolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a scagliar loro pietre e mozziconi di sigaretta.

L’uomo, inoltre, avrebbe minacciato e insultato i due, che sono apparsi visibilmente scossi e in lacrime al momento dell’arrivo della polizia.

La ricerca e il fermo dell’aggressore

Raccolta una descrizione dettagliata dell’aggressore gli agenti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato poco dopo in viale Varese, dove stava continuando a creare disturbo.

Durante il controllo il 29enne si è mostrato subito ostile, arrivando a spintonare i poliziotti, colpirli con calci e pugni e persino sputare loro in faccia. Solo dopo una breve colluttazione gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in Questura.

I precedenti e le sanzioni

Dagli accertamenti effettuati in Questura è emerso che il giovane aveva già precedenti di polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre a suo carico risultavano due ordini di allontanamento per violazione del regolamento di Polizia Urbana e sanzioni amministrative legate a questioni di stupefacenti.

L’arresto e la denuncia

Alla luce dei fatti il 29enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno è stato disposto che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattina di lunedì 12 gennaio alle 12.00.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la dinamica apparentemente immotivata dell’aggressione.

IPA