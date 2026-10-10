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Ha aggredito una donna all’imbarco del bus a Torino e le ha strappato di dosso la collanina d’oro, ma la reazione di alcuni passanti ha consentito alla Polizia di Stato di bloccarlo e ammanettarlo per rapina impropria. Il responsabile, un 30enne, è stato fermato sul posto prima che potesse far perdere le proprie tracce. Oltre all’intera refurtiva riconsegnata alla vittima, gli agenti gli hanno sequestrato pure un quantitativo di sostanza stupefacente.

Paura all’imbarco del bus a Torino

L’episodio si è verificato in Corso Umbria, nei pressi dell’incrocio con via Don Bosco, nella città di Torino.

La vicenda ha avuto inizio quando una donna, in attesa dell’autobus, è stata sorpresa alle spalle da un uomo che le ha strappato dal collo una collanina in oro, il cui valore è stato stimato tra i 2.500 e i 3.000 euro.

Nel tentativo di sottrarsi alla fuga della vittima, l’aggressore l’ha colpita violentemente al volto e al corpo, tentando poi di allontanarsi rapidamente a bordo di un monopattino elettrico.

L’intervento dei passanti

Le urla di aiuto della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono prontamente intervenuti riuscendo a trattenere il 30enne fino all’arrivo delle Volanti della Polizia.

Gli agenti, nonostante la violenta resistenza opposta dall’uomo, sono riusciti a bloccarlo e a procedere al controllo e alla perquisizione personale.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto la collanina in oro appena sottratta, che è stata successivamente restituita alla vittima.

Oltre a questa, gli agenti hanno trovato anche un’ulteriore collanina dorata con moschettone strappato, un bracciale e un involucro contenente diversi grammi di cocaina. Il monopattino elettrico utilizzato per la fuga è stato sottoposto a sequestro.

IPA