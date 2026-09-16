Aggredisce una giovane e le strappa la borsa vicino a ponte Roma a Bolzano, arrestata una donna di 35 anni

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Un arresto per rapina a Bolzano, dove una donna è stata fermata dopo aver aggredito una giovane nei pressi di ponte Roma per sottrarle la borsa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti sono stati allertati dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata che segnalava un’aggressione ai danni di una donna nei pressi di ponte Roma, a Bolzano. Gli equipaggi della Squadra Volante sono stati immediatamente inviati sul posto per verificare la situazione e prestare soccorso.

L’aggressione e il furto della borsa

Una volta giunti nei pressi del ponte, i poliziotti hanno assistito a una scena di violenza: una donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti simili, stava malmenando una giovane e si era impossessata della sua borsa. All’interno della borsa erano custoditi effetti personali e una piccola somma di denaro. L’azione criminosa è stata prontamente interrotta dagli agenti, che hanno bloccato la responsabile prima che potesse allontanarsi.

L’arresto e l’identità della responsabile

La donna fermata è risultata essere una cittadina italiana di 35 anni, pluripregiudicata e già destinataria di un foglio di via obbligatorio dal capoluogo. Dopo essere stata accompagnata in Questura, la responsabile è stata sottoposta agli atti di polizia giudiziaria e, al termine delle procedure, è stata tratta in arresto per rapina. Attualmente si trova presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

La restituzione della refurtiva

La borsa sottratta alla giovane vittima, insieme agli effetti personali e al denaro contenuto, è stata recuperata dagli agenti e riconsegnata alla legittima proprietaria. L’intervento tempestivo della Polizia ha così permesso di restituire quanto sottratto e di assicurare alla giustizia la responsabile del reato.

IPA