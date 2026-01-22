Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati e la refurtiva indebitamente sottratta è stata restituita alle vittime: è il risultato di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove due soggetti sono stati fermati per aggressione e rapina ai danni di due persone. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in piazzale Jefferson, dove le vittime sono state soccorse dopo aver subito il furto di effetti personali e violenza fisica.

Due aggressioni a scopo di rapina a Firenze

L’episodio si è verificato a Firenze in piazzale Jefferson. Le Volanti di via Zara sono intervenute a seguito di una segnalazione relativa a un’aggressione subita da due persone.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze dalle vittime avviando immediatamente le ricerche dei responsabili.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia la vicenda ha avuto inizio quando una coppia di uomini, insieme a un terzo complice ancora ignoto, si è avvicinata alla prima vittima, un 58enne originario di Prato.

Gli aggressori gli hanno sottratto la borsa e il telefono cellulare, chiedendo poi una somma di denaro per la restituzione degli oggetti rubati. Si è trattato, quindi, di un episodio di rapina aggravata da estorsione.

L’intervento della seconda vittima

La situazione si è ulteriormente aggravata quando una seconda persona è intervenuta per aiutare il malcapitato, offrendogli rifugio all’interno della propria automobile.

Tuttavia, anche questa seconda vittima è stata raggiunta e colpita dal gruppo di aggressori che non si sono fermati nemmeno di fronte al tentativo di soccorso.

La fuga e il furto nella vettura

Prima di darsi alla fuga i malviventi hanno frugato all’interno dell’autovettura della seconda vittima, impossessandosi di uno zaino e di altri effetti personali.

La rapidità dell’azione e la violenza dimostrata hanno reso necessario l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno subito diramato una nota di ricerca a tutti gli equipaggi presenti sul territorio.

L’individuazione e l’arresto dei responsabili

Grazie alle informazioni raccolte dalle vittime e alla visione delle immagini delle telecamere cittadine i due sospetti sono stati individuati in via Fratelli Rosselli.

Alla vista degli agenti i due uomini hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati. Durante le fasi di fermo e trasporto hanno opposto una forte resistenza e si sono resi protagonisti di comportamenti violenti e ingiuriosi nei confronti dei poliziotti.

L’identità degli arrestati

I due uomini fermati sono un 27enne di nazionalità tunisina e un 28enne di origine guineana, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati predatori.

Dopo le formalità di rito sono stati condotti presso la casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida della misura precautelare.

Come stanno le vittime

Le due vittime, dopo essere rientrate in possesso dei loro beni, non hanno avuto bisogno di cure mediche.

L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di recuperare la refurtiva e di assicurare i presunti responsabili alla giustizia.

Le precisazioni sulla responsabilità

La Polizia di Stato ha sottolineato che la responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle accuse dovranno essere accertate nel corso del processo.

L’episodio avvenuto a Firenze riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla necessità di un controllo costante del territorio. L’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di restituire un senso di sicurezza ai cittadini coinvolti.

IPA