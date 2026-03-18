Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due tifosi sono stati destinatari di provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASpo) ad Avellino, dopo che sono stati coinvolti in un’aggressione ai danni di un addetto al punto ristoro durante una partita di calcio. I provvedimenti, della durata rispettivamente di 2 anni e 5 anni, sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di residenti della provincia. Per uno dei soggetti, già colpito in passato da analoghe misure, è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 5 anni in occasione delle manifestazioni sportive.

Due Daspo ad Avellino: i fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti sono avvenuti durante la gara U.S. Avellino 1912 – Juve Stabia dello scorso 28 febbraio, presso lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino.

L’aggressione è stata compiuta da due tifosi irpini nei confronti di un addetto al punto ristoro situato nel Settore Curva Sud dello stadio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due tifosi era in possesso di un tagliando di ingresso valido per un altro settore, mentre l’altro era completamente sprovvisto di biglietto. Questa circostanza ha aggravato la posizione dei responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi episodi.

I provvedimenti adottati

La Polizia di Stato ha deciso di adottare nei confronti dei due tifosi il provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive, meglio noto come DASpo.

La durata delle misure è stata fissata in 2 anni per uno dei soggetti e 5 anni per l’altro. In particolare, per il tifoso già destinatario in passato di provvedimenti simili è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in occasione delle manifestazioni sportive, sempre per 5 anni.

Le motivazioni delle autorità

Le autorità hanno ritenuto necessario intervenire con fermezza per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza all’interno degli stadi.

L’aggressione ai danni dell’addetto al punto ristoro, avvenuta in un contesto di grande affluenza di pubblico, ha evidenziato la necessità di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili anche alla luce dei precedenti a loro carico.

IPA