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Due arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte del 24 marzo a Bologna, dove due cittadini di origine pakistana sono stati fermati per tentata rapina aggravata ai danni di un commerciante. L’episodio si è verificato in via delle Moline dove i due uomini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati bloccati dagli agenti dopo aver aggredito il titolare di un esercizio commerciale nel tentativo di sottrargli del denaro.

Titolare di un negozio aggredito a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un normale servizio di pattugliamento nella zona centrale di Bologna.

Gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco sono stati attirati da alcune urla provenienti dalla strada, precisamente in via Augusto Righi, e sono intervenuti prontamente per verificare la situazione.

L’intervento degli agenti

Gli operatori, avvicinandosi al luogo da cui provenivano le grida, hanno notato due uomini intenti a litigare. Uno dei due, in evidente stato di difficoltà, cercava di attirare l’attenzione sbracciando e chiedendo aiuto.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare entrambi i soggetti che si presentavano particolarmente agitati e aggressivi. Poco dopo è arrivato anche un secondo equipaggio in supporto, a conferma della gravità della situazione.

L’identificazione e la ricostruzione dei fatti

L’uomo che aveva chiesto aiuto è stato identificato come il proprietario di un esercizio commerciale situato in via delle Moline.

Secondo il suo racconto, poco prima era stato aggredito mentre si trovava a lavoro nel proprio negozio da due uomini di origine pakistana, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1999. I due avevano tentato di rapinarlo, agendo in concorso tra loro.

Le modalità della tentata rapina

La ricostruzione degli eventi ha permesso di chiarire che i due sospetti si erano avvicinati al bancone posto all’ingresso del negozio con un atteggiamento sospetto.

Uno dei due era armato di coltello mentre l’altro, con fare minaccioso, aveva afferrato il dispositivo POS e lo aveva lanciato contro il commerciante, nel tentativo di colpirlo e costringerlo a consegnare del denaro. Alla vista della pattuglia il più giovane dei due aveva tentato la fuga, senza però riuscirci grazie al tempestivo intervento degli agenti.

I precedenti e l’arresto

Dai controlli successivi è emerso che entrambi i fermati risultavano irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, danneggiamento e rapina.

Al termine delle procedure di rito, i due sono stati arrestati e condotti presso la locale Casa circondariale, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida.

Il caso di Bologna conferma l’importanza dei controlli sul territorio e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di reato e garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane più sensibili.

IPA