Aggrediscono un giovane nello stabilimento di Marina di Modica, il provvedimento contro due trentenni
Due giovani di Modica colpiti da D.AC.UR. dopo una grave aggressione: vietato l’accesso agli stabilimenti balneari per un anno.
Due giovani residenti a Modica (Ragusa) sono stati raggiunti da provvedimenti di D.AC.UR. dopo una aggressione avvenuta lo scorso 31 maggio in uno stabilimento balneare di Marina di Modica. I provvedimenti, notificati dalla Polizia di Stato, impongono il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale per un anno.
- I provvedimenti a Modica
- Chi sono i destinatari dei provvedimenti
- Divieto esteso a tutta la località balneare
- Finalità preventive dei provvedimenti
- Il ruolo della Polizia di Stato
I provvedimenti a Modica
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine ha avviato un’istruttoria a seguito di una grave aggressione verificatasi il 31 maggio presso lo stabilimento balneare “Chalet Lido Scirocco” di Marina di Modica.
L’episodio, che ha coinvolto un giovane rimasto ferito con lesioni personali, è proseguito anche nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Chi sono i destinatari dei provvedimenti
I destinatari dei provvedimenti sono un 32enne e una 25enne, entrambi residenti a Modica.
Nei loro confronti, il Questore di Ragusa ha disposto il divieto di accesso e stazionamento nelle aree circostanti lo stabilimento balneare “Chalet Lido Scirocco” di Marina di Modica per la durata di un anno. La notifica è stata effettuata dal personale del Commissariato di P.S. di Modica.
Divieto esteso a tutta la località balneare
Il divieto imposto ai due giovani non si limita al solo stabilimento dove è avvenuta la aggressione, ma si estende anche agli altri stabilimenti balneari, lidi, chalet e locali di pubblico trattenimento presenti nella località di Marina di Modica.
In questo modo, la misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza dei frequentatori della zona.
Finalità preventive dei provvedimenti
Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, i provvedimenti adottati rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate a impedire la frequentazione di esercizi pubblici e luoghi di aggregazione da parte di soggetti considerati potenzialmente pericolosi.
L’obiettivo è quello di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto in aree particolarmente frequentate durante la stagione estiva.
Il ruolo della Polizia di Stato
La Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Ragusa ha svolto un ruolo centrale nell’istruttoria che ha portato all’emissione dei provvedimenti.
L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di individuare rapidamente i responsabili della aggressione e di adottare misure restrittive per prevenire ulteriori rischi per la collettività.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.