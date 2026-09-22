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Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata a Sampierdarena, dopo aver aggredito un passante e sottratto una catenina d’oro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Genova in seguito a indagini avviate dopo l’episodio avvenuto il 14 luglio. L’arresto è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la IV sezione della Squadra Mobile, specializzata nel Contrasto al Crimine Diffuso, ha avviato le indagini subito dopo la rapina avvenuta in via G.B. Sasso a Genova.

In quell’occasione, due uomini – un 25 enne di origine marocchina e un 29enne italiano – hanno avvicinato un passante, lo hanno spintonato e gli hanno strappato dal collo una catenina d’oro del valore di circa 2300 euro, dandosi poi alla fuga.

L’analisi delle immagini e il riconoscimento

Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina. Le immagini sono state confrontate con il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, che ha permesso di individuare i presunti autori del reato.

Un elemento decisivo per l’identificazione è stato rappresentato da alcuni tatuaggi particolarmente riconoscibili presenti sull’indagato italiano.

L’esecuzione degli arresti

Ieri mattina, il 29enne italiano è stato rintracciato presso l’abitazione della compagna e successivamente condotto alla casa circondariale di Marassi.

Il 25 enne marocchino, invece, si trovava già detenuto per altra causa e il provvedimento restrittivo gli è stato notificato direttamente presso la struttura carceraria.

La catenina sottratta durante la rapina aveva un valore stimato di circa 2300 euro. Entrambi gli indagati sono ora sottoposti a custodia cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi giudiziari.

IPA