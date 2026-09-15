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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione della Squadra mobile di Bologna, che ha portato all’individuazione dei presunti responsabili di un sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina ai danni di un ragazzo, avvenuto nel novembre 2025. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna, dopo la denuncia della vittima.

Le indagini a Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal giovane che ha subito il sequestro a Bologna. Il ragazzo ha raccontato agli investigatori di essere stato prelevato con la forza sotto la propria abitazione e trattenuto contro la sua volontà per un’intera notte.

Le ricostruzioni investigative hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto: la vittima sarebbe stata aggredita con un taser, immobilizzata con le mani legate dietro la schiena tramite fascette di plastica e costretta a salire su un’automobile. All’interno del veicolo, il giovane è stato derubato della collanina e del denaro contante che aveva con sé.

La notte di prigionia e le violenze subite

Dopo il primo furto, la vittima è stata condotta in un immobile abbandonato situato in una zona rurale fuori città, dove i due giovani hanno tentato di estorcere ulteriore denaro. Il ragazzo è stato legato a una sedia, con mani e piedi assicurati da fascette, percosso e costretto a consegnare le credenziali dell’home banking.

La notte di prigionia si è conclusa solo il mattino seguente, quando la vittima è stata riaccompagnata a casa. Tuttavia, anche in quell’occasione, sotto la minaccia di un coltello puntato alla schiena, il giovane è stato nuovamente rapinato di altro denaro contante.

A causa delle violenze subite, il ragazzo ha riportato escoriazioni, lividi e ferite lacero-contuse su varie parti del corpo, in particolare al volto, alle ginocchia e al fianco destro.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

Gli investigatori si sono concentrati sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’abitazione della vittima. Dall’esame delle immagini è stata individuata un’auto sospetta, transitata nella zona nelle fasi precedenti e successive al sequestro.

L’incrocio tra le immagini raccolte e la successiva analisi di migliaia di dati di traffico telefonico e telematico ha permesso di risalire ai due presunti responsabili. Entrambi sono risultati estranei alla vittima.

Il profilo degli arrestati

Il primo giovane arrestato è risultato incensurato, mentre il secondo ha precedenti per reati contro il patrimonio. Quest’ultimo si trovava già in carcere, poiché lo scorso 2 settembre era stato arrestato durante un’operazione della Squadra mobile che aveva portato alla liberazione di un altro 23enne rapito il giorno precedente.

L’altro giovane arrestato è inoltre risultato parente di una delle persone finite in manette a settembre, dettaglio che ha contribuito a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna, che ha seguito da vicino ogni fase dell’attività investigativa, dalla raccolta delle testimonianze fino all’identificazione e all’arresto dei presunti responsabili.

IPA