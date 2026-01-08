Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato a Imperia con l’accusa di rapina e aggressione ai danni di un cittadino extracomunitario e di un capotreno. I fatti sono avvenuti il 6 gennaio 2026, quando la vittima è stata derubata e colpita, per poi riconoscere i responsabili poche ore dopo presso la stazione ferroviaria della città.

Uomo rapinato a Imperia

L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Volanti della Questura di Imperia. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un cittadino extracomunitario, avvenuta nella stessa giornata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due indagati hanno avvicinato la vittima e, dopo averla colpita ripetutamente, l’hanno scaraventata a terra. Approfittando della situazione si sono impossessati di 50 euro in contanti per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione.

All’arrivo della volante i due si erano già dileguati mentre la vittima, ancora sotto shock, ha fornito agli operatori una prima descrizione dettagliata dell’accaduto e dei responsabili.

La seconda aggressione

Nelle ore successive la vittima si è recata presso la stazione ferroviaria di Imperia, dove ha nuovamente individuato i due aggressori. Accortisi della presenza della vittima, i due hanno dato origine a una nuova colluttazione.

In quel momento un treno in transito ha effettuato la fermata presso lo scalo cittadino e i due hanno tentato di salire a bordo per fuggire.

L’aggressione al capotreno

Il capotreno, resosi conto della situazione di tensione e della lite in corso, ha impedito ai due di accedere al convoglio. Durante queste fasi concitate uno dei due soggetti ha aggredito e ferito il capotreno.

Quest’ultimo, una volta giunto presso la stazione di Genova, si è recato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie riservandosi di presentare formale denuncia.

L’arresto

Nel frattempo i due aggressori sono rimasti nella stazione di Imperia, dove sono stati rintracciati e fermati dal personale della Squadra Volanti.

Gli agenti li hanno riconosciuti grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e, soprattutto, al diretto riconoscimento da parte della vittima presente sul posto.

Le indagini e le prove raccolte

Dopo averli condotti in Questura, gli operatori di polizia hanno provveduto ad acquisire rapidamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I filmati hanno confermato in modo inequivocabile sia l’aggressione sia la sottrazione del denaro ai danni della vittima.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di fuga e dopo aver informato la Procura della Repubblica di Imperia, ai due indagati è stata applicata la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto.

I due sono stati associati alle rispettive strutture detentive: l’uomo presso la Casa Circondariale di Imperia, la donna presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.

