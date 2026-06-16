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Due sostenitori del Pordenone FC sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive aggravato, con una durata di cinque anni, in seguito a episodi di violenza avvenuti al termine di una partita di calcio. I fatti sono stati resi noti dalla Questura di Pordenone e riguardano comportamenti recidivi già sanzionati in passato.

L’intervento a Pordenone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 22 aprile 2026 il Questore di Pordenone ha emesso due provvedimenti di DASPO aggravato nei confronti di altrettanti tifosi ultras del Pordenone FC.

I destinatari erano già stati oggetto di analoghe misure in precedenza, a conferma di una condotta reiterata e ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico.

La ricostruzione degli eventi

L’origine dei provvedimenti è da ricercare nei fatti accaduti il 7 marzo 2026, al termine dell’incontro di calcio Nuovo Pordenone FC – Muggia, valido per il campionato regionale di Eccellenza 2025/2026 e disputato presso lo stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nei pressi dell’area parcheggio adiacente Largo Cervignano, i due tifosi ultras si sono resi protagonisti di una condotta violenta scaturita da un diverbio con una residente della zona.

Il diverbio e la colluttazione

La donna, residente nei pressi dello stadio, aveva invitato il gruppo di tifosi a mantenere comportamenti rispettosi del contesto urbano.

Tale richiamo ha provocato la reazione dei due soggetti, che hanno rivolto insulti e minacce al figlio della donna, intervenuto in sua difesa insieme ad altri due giovani. La situazione è degenerata rapidamente, sfociando in una colluttazione durante la quale la donna è stata spinta e fatta cadere a terra.

Le misure adottate

Alla luce della gravità dei fatti e della recidiva, il Questore ha disposto nei confronti dei due tifosi il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea in occasione di incontri di calcio, anche amichevoli.

Inoltre, è stato imposto il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di persone dirette o provenienti dalle manifestazioni sportive, nelle due ore antecedenti e successive agli eventi. Ai destinatari del provvedimento è stato anche vietato lo stazionamento entro un raggio di 500 metri dal perimetro degli impianti sportivi e dai luoghi destinati alla sosta di automezzi e tifoserie.

Obblighi aggiuntivi e finalità dei provvedimenti

Tra le prescrizioni imposte, figura anche l’obbligo di presentarsi presso la Questura di Pordenone venti minuti dopo l’inizio degli incontri disputati dal “Nuovo Pordenone FC”, in concomitanza con le manifestazioni sportive alle quali è loro vietato partecipare. Tali misure si inseriscono nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

IPA