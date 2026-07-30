Aggredita dal compagno che le dà fuoco a Vibo Valentia dopo averla cosparsa di benzina: arrestato

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La procura di Vibo Valentia ha ordinato l’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna. L’indagine è partita da una segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto la vittima fuggire in strada. L’inchiesta ha portato a scoprire la gravità delle violenze: l’uomo era arrivato a dare fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di benzina.

L’inizio dell’indagine sui maltrattamenti a Vibo Valentia

I gravi maltrattamenti sono stati scoperti dopo che la polizia ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni cittadini, che dicevano di aver visto una donna correre in strada, scalza e in stato confusionale.

Raggiunta dagli agenti, la donna ha spiegato di essere fuggita di casa dopo un litigio con il compagno, e ha iniziato a raccontare di alcune delle violenze subite.

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La vittima è stata portata in un luogo sicuro e la polizia ha iniziato a indagare sul compagno, scoprendo la gravità della situazione all’interno della famiglia.

Come la polizia ha scoperto le violenze

Grazie all’aiuto di molti testimoni, la polizia è riuscita a ricostruire in particolare due episodi molto gravi, per i quali la vittima aveva dovuto recarsi in ospedale.

Il primo riguarda una ferita alla testa, che era stata inflitta alla donna dal compagno a seguito di una spinta.

Nel secondo caso, invece, la vittima si era presentata in ospedale con ustioni di terzo grado su tutto il corpo. Il compagno le aveva dato fuoco dopo averla cosparsa di benzina.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, in entrambi i casi la donna aveva raccontato che le ferite erano conseguenza di incidenti domestici.

Il “clima di sopraffazione” creato in famiglia dall’uomo

La polizia ha parlato di “un quotidiano clima di terrore e totale sopraffazione” che l’uomo avrebbe creato in famiglia attraverso le continue minacce e sopraffazioni.

La paura sarebbe stata tale che la vittima si era convinta a non denunciarlo, per paura della sua possibile reazione.