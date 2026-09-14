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Un arresto per rapina e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un episodio avvenuto a Pianello Val Tidone (Piacenza), dove una giovane donna è riuscita a chiedere aiuto grazie al segnale internazionale di richiesta d’aiuto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vicenda sarebbe scaturita da una discussione per motivi di gelosia tra la ragazza e il suo fidanzato ventunenne.

La ricostruzione dei fatti a Pianello Val Tidone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la serata della coppia era iniziata in modo apparentemente tranquillo, con la partecipazione a una festa nella località di Sala Mandelli, nel comune di Alta Val Tidone. Successivamente, i due si sono spostati in un locale di Pianello Val Tidone (Piacenza), dove però la situazione è degenerata.

Un nuovo diverbio sarebbe scoppiato tra i due giovani, culminando in un gesto violento da parte del ragazzo.

L’aggressione e il tentativo di fuga

Durante la lite, il ventunenne avrebbe afferrato con forza la fidanzata, costringendola contro la sua volontà a uscire dal locale e a salire su un furgone.

Un conoscente della coppia, notando la scena, ha tentato di intervenire per riportare la calma, ma la tensione non si è placata. Nel tentativo di chiedere aiuto, la giovane ha provato a utilizzare il proprio telefono cellulare, ma il ragazzo glielo ha strappato dalle mani, impedendole di effettuare la chiamata.

La richiesta d’aiuto e l’intervento della vigilanza

Lungo la strada provinciale in direzione di Ziano Piacentino, si è verificato un ulteriore alterco tra i due. A causa di un problema a uno pneumatico, il furgone si è dovuto fermare. La ragazza ha colto l’occasione per allontanarsi e raggiungere un’abitazione nelle vicinanze, nella speranza di trovare soccorso.

È stato in quel momento che una pattuglia di un istituto di vigilanza privata è passata nei pressi. La giovane, visibilmente agitata, ha utilizzato il “signal for help”, il gesto internazionale per segnalare una situazione di pericolo senza parlare. La guardia giurata ha immediatamente compreso la gravità della situazione, si è fermata e ha allertato i Carabinieri.

L’arresto e le accuse

In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Pianello Val Tidone e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio, insieme al personale sanitario.

Dopo aver ricostruito l’accaduto, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza il ventunenne piacentino con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate. La giovane donna, grazie al suo sangue freddo e alla prontezza della guardia giurata, è riuscita a mettersi in salvo.

Il ruolo decisivo del “signal for help”

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza del “signal for help”, un gesto ormai riconosciuto a livello internazionale per segnalare situazioni di pericolo in modo discreto. In questo caso, la prontezza della giovane e la tempestiva reazione della guardia giurata hanno permesso di evitare conseguenze più gravi.

Le indagini e le conseguenze

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda. Il giovane arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali aggravate. L’episodio rappresenta un nuovo caso di violenza di genere, con una discussione per motivi di gelosia sfociata in un’aggressione fisica e nella privazione della libertà personale della vittima.

IPA