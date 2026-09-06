Aggredita dall'ex a martellate in casa a Calitri vicino Avellino, 28enne gravissima e uomo arrestato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna è stata aggredita a colpi di martello a Calitri, in provincia di Avellino. La vittima è una 28enne di origine tunisina, che ora si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza. L’aggressore è un 28enne, anch’esso tunisino, ex compagno della donna. L’uomo è stato arrestato in un comune vicino. L’aggressione sarebbe scaturita dalla fine del rapporto decisa dalla 28enne.

Donna aggredita a martellate a Calitri, in provincia di Avellino

L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione a colpi di martello sarebbe arrivata al culmine di una lite tra i due.

Un litigio partito dalla mancata accettazione del 28enne della fine del rapporto. La vittima lavora come barista in un locale di Calitri, al confine tra la provincia di Avellino e quella di Potenza, nell’Alta Irpinia.

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L’aggressione dopo la fine del rapporto

Dopo la brutale aggressione il 28enne tunisino è fuggito, ma i carabinieri lo hanno rintracciato dopo poche ore a Lioni, comune che si trova a circa dieci chilometri da Calitri. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, arrivati a Calitri in seguito a una segnalazione per una aggressione in corso in una casa del paese.

Il 28enne tunisino si trova in stato di fermo. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza in eliambulanza.

Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata, ma nonostante la violenta aggressione con il martello non è in pericolo di vita. L’uomo avrebbe atteso il rientro dal lavoro della donna e con una scusa sarebbe riuscito a entrare in casa per poi aggredire la 28enne con un martello.

La solidarietà del sindaco di Calitri

I carabinieri stanno cercando di capire se il 28enne tunisino si sia reso protagonista di altri episodi di violenza nei confronti dell’ex compagna, soprattutto durante il periodo in cui hanno vissuto insieme.

Il tentato femminicidio ha suscitato sgomento e incredulità nella comunità di Calitri. Il sindaco Attilio Maria Galgano ha condannato con fermezza l’aggressione ai danni della giovane, conosciuta e apprezzata in paese.

La donna si era trasferita a Calitri, in provincia di Avellino, solo pochi mesi fa, probabilmente anche nel tentativo di lasciarsi alle spalle una relazione difficile con l’ex compagno.