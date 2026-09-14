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Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Crotone nell’ambito di distinte operazioni volte a contrastare maltrattamenti in famiglia e truffa. Gli interventi, eseguiti nella stessa giornata, sono stati disposti per garantire la sicurezza delle vittime e assicurare l’esecuzione di provvedimenti giudiziari.

L’intervento a Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti sono intervenuti a Crotone a seguito di una richiesta di soccorso da parte di una donna, aggredita dal proprio compagno all’interno dell’abitazione familiare.

Al loro arrivo, l’uomo si era già allontanato, mentre la vittima presentava lesioni al braccio sinistro. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso locale, dove le sono state prestate le cure necessarie e le è stata diagnosticata una prognosi di 7 giorni.

Ricostruzione degli episodi di violenza

Le indagini avviate dagli operatori hanno permesso di ricostruire un quadro di ripetuti episodi di violenza fisica e comportamenti vessatori di natura psicologica ai danni della donna.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo mentre tentava di fare ritorno presso l’abitazione familiare.

Fermo dell’indiziato e tutela della vittima

L’uomo è stato sottoposto a fermo presso il suo domicilio, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Successivamente, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Nel frattempo, la donna, dopo le cure mediche, è stata accompagnata in un luogo sicuro, ritenuto idoneo a garantirne la protezione.

Appello all’utilizzo dell’App “YouPol”

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a utilizzare l’App “YouPol”, che consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, per comunicare episodi di maltrattamento, violenza, bullismo e revenge porn. L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto di questi gravi fenomeni.

IPA