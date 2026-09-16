Aggredita e morsa dal compagno a Ferrara durante una lite domestica, l'uomo arrestato per lesioni aggravate

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Un arresto per lesioni aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ferrara, dove un uomo è stato fermato dopo aver aggredito la propria compagna al termine di una lite domestica. L’episodio è stato segnalato dalla vittima stessa, che ha richiesto aiuto al numero di emergenza, portando all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine.

L’episodio a Ferrara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel capoluogo estense, dove le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute a seguito di una chiamata d’emergenza.

La donna, in evidente stato di shock, ha denunciato di essere stata vittima di aggressione da parte del convivente.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente nell’abitazione indicata, hanno trovato la vittima con plurime lesioni e il compagno ancora in preda a comportamenti aggressivi.

La situazione è apparsa subito critica, tanto da rendere necessario l’intervento diretto degli operatori per separare i due e mettere in sicurezza la donna.

Le condizioni della vittima

La donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasportata presso l’Ospedale di Cona.

Ha raccontato agli agenti di essere stata percossa, morsa e afferrata alla gola dal convivente, che avrebbe anche tentato di impedirle di lasciare l’abitazione. Le ferite riportate e lo stato di shock hanno richiesto un intervento medico urgente.

Un contesto di violenza reiterata

Durante la ricostruzione dei fatti, la vittima ha riferito di aver già subito in passato altre aggressioni e comportamenti vessatori, spesso legati all’abuso di sostanze da parte dell’uomo.

Gli operatori delle Volanti hanno così potuto delineare un quadro di violenza domestica protratta nel tempo, caratterizzata da episodi ripetuti e da una situazione di costante pericolo per la donna.

L’arresto e le conseguenze

Sulla base degli elementi raccolti e delle testimonianze acquisite, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di lesioni aggravate.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la custodia dell’arrestato presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

L’importanza della segnalazione tempestiva

L’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza delle segnalazioni da parte dei cittadini e la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere. L’intervento rapido e qualificato degli agenti ha permesso di tutelare una vittima vulnerabile e di interrompere una situazione di grave pericolo.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza all’interno delle mura domestiche, invitando chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto.

L’episodio di Ferrara rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza nella tutela delle persone più esposte a rischi.

IPA