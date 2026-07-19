Aggredito a Gallipoli col tirapugni fuori dalla discoteca dopo una lite, 17enne grave: caccia agli aggressori
Un 17enne di Potenza è stato pestato con un tirapugni fuori da una nota discoteca di Gallipoli e ricoverato in codice rosso all'ospedale di Lecce
Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecce per le conseguenze di un’aggressione subita fuori da una discoteca a Gallipoli. La lite sarebbe scoppiata prima all’interno del locale, per poi proseguire all’esterno, dove il minorenne sarebbe stato pestato da un gruppo di quattro ragazzi e colpito in più parti del colpo anche con l’uso di un tirapugni.
La lite a Gallipoli
L’allarme sarebbe scattato intorno alle 5 della mattina di domenica 19 luglio. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, la prima rissa si sarebbe verificata all’interno della discoteca di Gallipoli intorno alle 3.30, ma sarebbe stata inizialmente sedata.
Nonostante l’intervento per riportare la calma, i ragazzi coinvolti nella lite si sono azzuffati nuovamente una mezz’ora più tardi al di fuori del locale e lo scontro sarebbe degenerato in un violento pestaggio contro il minorenne.
Il ricovero in codice rosso del 17enne
Il 17enne sarebbe stato preso a calci e pugni in diverse parti del corpo, in particolare all’addome, alla nuca e alla testa, alla quale ha riportato delle gravi lesioni.
Sul posto è arrivato dalla vicina Casarano il personale del 118, con un’ambulanza e con l’automedica, che ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Stando a quanto riportato dalla testata Corrieresalentino, dagli accertamenti effettuati dal personale medico non risulterebbero lesioni agli organi interni.
Le indagini sul branco
Secondo quanto ricostruito, ad aggredire il 17enne di Potenza, anche con l’uso di un tirapugni, sarebbe stato un gruppo di quattro ragazzi, anche loro provenienti da fuori regione.
Sulla posto è intervenuta una pattuglia della radiomobile dei carabinieri, che ha accertato la presenza del branco.
Gli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli indagano per identificare gli autori della violenta aggressione, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e attribuire le responsabilità.