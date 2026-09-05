Aggredito con una bottiglia dopo una lite sull'autobus a Bologna, salvato dal conducente: la ricostruzione

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Un momento di altissima tensione, quello avvenuto nella serata di venerdì 4 settembre in via Enrico Mattei, dove un passeggero di un autobus in servizio verso Ferrara è stato gravemente aggredito all’esterno del mezzo. La vittima, colpita violentemente con una bottiglia di vetro spaccata sulla testa al culmine di un diverbio esploso a bordo, è stata salvata soltanto grazie alla prontezza dell’autista del mezzo pubblico a Bologna.

La violenta discussione su un bus a Bologna

Il viaggio della linea partita dall’Autostazione di Bologna e diretta a Portomaggiore si è trasformato in incubo intorno alle 22 di venerdì 4 settembre.

Durante la corsa, tra la vittima e un gruppetto di persone è nato un acceso alterco per futili motivi, proseguito per diversi minuti mentre il veicolo percorreva la tratta cittadina.

Gli animi si sono surriscaldati rapidamente, creando forte agitazione tra i presenti e gettando le basi per la successiva escalation di violenza avvenuta non appena le porte del veicolo si sono aperte per la discesa.

L’uomo aggredito e la fuga con l’aiuto dell’autista

Quando la vittima è scesa alla fermata Roveri, la comitiva non ha esitato a seguirla all’esterno, accerchiandola nel giro di pochissimi istanti. Per il momento i motivi della discussione non sono noti, né sono state fornite le generalità del protagonista della vicenda.

In quel momento, uno degli aggressori ha afferrato una bottiglia di vetro e gliel’ha scaraventata sul capo, lasciandolo insanguinato sulla strada.

A scongiurare risvolti drammatici è stato il conducente: notata la scena, ha fatto risalire di corsa il ferito, ha sbarrato le portiere ed è ripartito a grande velocità, arrestandosi a debita distanza per chiamare aiuto.

Le indagini

I sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’impatto insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile per prestare le prime cure alla vittima.

Il malcapitato è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per effettuare tutti gli accertamenti sanitari necessari sul colpo subito. Ora le indagini sono affidate ai militari della Stazione Bologna Pilastro, impegnati a ricostruire nei dettagli la dinamica e a rintracciare i responsabili anche grazie ai mezzi di sorveglianza presenti all’interno dell’autobus su cui è avvenuto l’episodio.