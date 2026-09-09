Aggredito con una bottiglia rotta davanti a casa a Comiso vicino a Ragusa, denunciato un 22enne

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Una persona denunciata per lesioni personali aggravate a Comiso nella notte del 18 agosto. Un giovane tunisino è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito un coetaneo connazionale nei pressi della sua abitazione, utilizzando una bottiglia di vetro rotta. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni e ha denunciato anche il furto di effetti personali e denaro dalla propria casa.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella notte tra il 18 agosto e il giorno successivo, nei pressi dell’abitazione della vittima a Comiso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due giovani, entrambi di nazionalità tunisina e di 22 anni, sarebbe scoppiata una discussione che è poi degenerata in aggressione.

L’aggressione con una bottiglia rotta

Durante il litigio, il presunto aggressore avrebbe afferrato una bottiglia di vetro parzialmente infranta e l’avrebbe usata per colpire ripetutamente il connazionale. I colpi sarebbero stati inferti al collo, alla spalla e al costato della vittima, provocando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari.

Il trasporto in ospedale e la prognosi

La vittima è stata immediatamente accompagnata all’ospedale di Vittoria, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Le cure prestate hanno permesso al giovane di riprendersi, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo sia fisicamente che psicologicamente.

Il furto durante il ricovero

Mentre si trovava in ospedale, il giovane ha riferito che la porta della sua abitazione era rimasta aperta. Al suo ritorno, si è accorto che erano stati sottratti documenti personali, un bancomat e circa 1.600 euro in contanti. Il furto è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

L’identificazione e la denuncia

Gli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato hanno permesso di identificare il presunto autore dell’aggressione. Il giovane tunisino è stato quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale coinvolgimento dell’indagato nel furto subito dalla vittima.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità aggiuntive. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità di Comiso, dove simili episodi di violenza e furto sono rari ma suscitano sempre grande attenzione.

IPA