Aggredito da tre persone per il telefono in via Conciliazione a Piacenza, i vigilanti li seguono: un arresto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Colpito al volto in piena notte da tre persone nel parcheggio di un negozio, poi derubato del telefono. A Piacenza, in via Conciliazione, un 26enne è stato aggredito e rapinato: i vigilanti che hanno visto la scena hanno seguito gli aggressori fino all’arrivo della polizia. Un 43enne è stato arrestato, una donna e un 69enne denunciati.

Via Conciliazione, l’aggressione nel parcheggio

Come riporta la Polizia di Stato, l’aggressione è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

Secondo la ricostruzione, a colpire il 26enne sono state tre persone: due uomini e una donna.

Dopo averlo ferito al volto, gli avrebbero portato via il cellulare.

A dare l’allarme sono stati gli addetti della vigilanza Sicuritalia, che hanno anche intercettato il gruppo.

Il telefono ritrovato in via Manzoni, un arresto

Grazie alle loro indicazioni, una Volante con l’aiuto dei carabinieri ha raggiunto i tre in via Manzoni.

Addosso avevano un telefono blu, che il 26enne ha riconosciuto come suo e che gli è stato restituito.

Il 26enne è stato soccorso dai sanitari.

Dopo gli accertamenti in Questura, il 43enne è stato arrestato per rapina in concorso e messo ai domiciliari.

La donna e il 69enne sono stati denunciati per lo stesso reato.

IPA