Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti a Firenze, dove un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e derubato da un gruppo di coetanei in via Pratese. La vittima è stata colpita e minacciata, mentre i responsabili sono stati fermati poco dopo e trovati in possesso della refurtiva. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi ed è stato seguito da un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo in una zona periferica di Firenze, precisamente in via Pratese. La segnalazione di una rapina ha richiesto l’intervento immediato delle Volanti della Questura, che hanno raccolto la testimonianza della giovane vittima e avviato le ricerche dei responsabili.

L’aggressione e la rapina in via Pratese

Il giovane di 19 anni stava tornando a casa a piedi quando è stato avvicinato da quattro giovani. Dopo averlo insultato, i ragazzi lo hanno strattonato, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni. In questo modo, si sono impossessati del suo smartphone e della carta di pagamento. Uno degli aggressori ha insistito per ottenere il codice di sblocco del telefono, minacciando la vittima con un oggetto metallico appuntito che ha battuto sullo schermo del dispositivo.

Nonostante le minacce, il ragazzo non ha rivelato il pin del cellulare. Per tutta risposta, è stato nuovamente colpito e il cellulare, insieme al portafoglio, gli è stato lanciato contro prima che il gruppo si allontanasse.

L’utilizzo illecito della carta e l’intervento della Polizia

Poco dopo l’aggressione, la vittima si è accorta che la carta di pagamento era stata sottratta e utilizzata indebitamente per due transazioni presso una tabaccheria della stessa via Pratese. La Polizia, raccolta la descrizione dei sospetti, si è recata rapidamente nei pressi dell’esercizio commerciale indicato, dove ha individuato alcuni giovani corrispondenti alle indicazioni fornite dalla vittima.

I ragazzi sono stati riconosciuti dalla vittima e immediatamente fermati dagli agenti. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso della carta di pagamento rubata, una collanina d’oro (ritenuta provento di un altro furto), un coltello a scatto e un cacciavite.

Sequestro e restituzione della refurtiva

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. La carta di pagamento è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli altri oggetti sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti. La presenza di un coltello a scatto e di un cacciavite tra gli effetti sequestrati ha rafforzato le ipotesi investigative sulla pericolosità del gruppo.

Gli arresti e le misure adottate

I quattro giovani, tutti cittadini tunisini con precedenti specifici, sono stati arrestati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il maggiorenne, un 18enne, è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano, mentre gli altri tre 16enni sono stati condotti all’Istituto Penale per Minorenni di Firenze.

IPA