Aggredito per 30 euro in una sala giochi a Limatola e accecato a un occhio, tre fermi: la ricostruzione
Tre indagati per l’aggressione a un uomo in una sala giochi di Limatola: due sono in carcere. Alla base, un debito di droga da 30 euro.
Una violenta aggressione per un debito di droga consumata all’interno di una sala giochi a Limatola (Benevento). È questo lo scenario ricostruito dai Carabinieri, che hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili: due di loro sono stati trasferiti in carcere, mentre per il terzo è scattato l’obbligo di firma.
L’aggressione nella sala giochi di Limatola
L’inchiesta è stata condotta dai militari della Stazione di Dugenta ed è partita dalla denuncia di un uomo di 41 anni. La sera del 19 aprile 2026, secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata coinvolta in un episodio di violenza all’interno di un locale di Limatola (Benevento). Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di lesioni personali gravissime, tentata estorsione e cessione di sostanze stupefacenti.
Gli accertamenti hanno escluso che si sia trattato di una lite occasionale: l’aggressione sarebbe dovuta a una punizione collegata a un contesto estorsivo. All’origine, il mancato pagamento di un debito di 30 euro maturato in seguito a una precedente compravendita di droga.
Il pestaggio e le lesioni
La vittima sarebbe stata prima contattata su WhatsApp con l’intento di farla restare nella sala giochi. In seguito alcuni degli indagati l’avrebbero raggiunta. L’uomo si è rifiutato di uscire dal locale, quindi sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa, al volto e al tronco, anche con un oggetto contundente.
Il 41 è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento. I sanitari hanno riscontrato gravi lesioni all’occhio sinistro, che hanno provocato la perdita irreversibile della vista.
Le indagini e i provvedimenti
Il quadro indiziario è stato ricostruito attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale, dei tabulati telefonici e delle chat scambiate nell’immediatezza dei fatti. Gli investigatori hanno inoltre raccolto le testimonianze di persone informate e acquisito la documentazione medica relativa ai soccorsi.
Il Giudice per le indagini preliminari di Benevento, condividendo le valutazioni sulla gravità dei fatti e sulle esigenze cautelari, ha accolto le richieste e disposto le misure.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.