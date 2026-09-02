Aggressione a due giovani davanti al locale nella zona sud di Asti, il questore chiude il bar

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È stata disposta la sospensione dell’attività di un esercizio pubblico nella zona sud di Asti dopo un grave episodio di aggressione che ha coinvolto il titolare del locale. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico, come si legge nel comunicato diffuso dalle forze dell’ordine.

Il provvedimento della Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore della Provincia di Asti che ha ordinato la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un esercizio pubblico situato nella zona sud della città. Il locale era già stato oggetto di numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine, a causa della presenza abituale di persone con precedenti penali.

L’episodio di violenza

La misura si è resa necessaria dopo che, nei giorni scorsi, due giovani sono stati vittime di una aggressione fisica nelle immediate vicinanze del locale. Secondo quanto ricostruito, a colpire i ragazzi sarebbero stati due uomini, tra cui proprio il titolare dell’esercizio. L’episodio, avvenuto per futili motivi, ha destato particolare preoccupazione tra le autorità, che hanno sottolineato come il locale rappresentasse già da tempo un punto di aggregazione per individui pregiudicati.

Controlli e precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il locale era stato sottoposto a numerosi controlli nel corso del tempo. Le verifiche avevano evidenziato che l’esercizio continuava ad attirare persone con precedenti penali, configurandosi come un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. L’ultimo episodio di aggressione ha confermato i timori delle autorità, che hanno deciso di intervenire con un nuovo provvedimento di chiusura.

Le motivazioni della chiusura

L’Autorità di Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessario adottare la sospensione dell’attività per prevenire il rischio di ulteriori episodi analoghi. Il provvedimento mira a tutelare l’ordine pubblico e a garantire la sicurezza dei cittadini nella zona sud di Asti. Le forze dell’ordine hanno assicurato che continueranno a monitorare attentamente la situazione e a mettere in atto tutte le misure necessarie per mantenere elevati livelli di legalità e sicurezza sul territorio.

IPA