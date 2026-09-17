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È stato eseguito un arresto per atti persecutori nella mattinata del 6 settembre 2026 nel centro cittadino di Viterbo. Una giovane donna è stata aggredita dall’ex compagno, già noto alle forze dell’ordine, e soccorsa dagli agenti intervenuti dopo una richiesta di aiuto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione urgente. Una giovane donna, preoccupata per l’incolumità dell’amica, ha contattato le forze dell’ordine riferendo di un’aggressione in corso da parte dell’ex compagno della vittima. L’intervento tempestivo degli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo ha permesso di raggiungere rapidamente l’abitazione indicata nel cuore della città.

Giunti sul posto in pochi minuti, gli operatori hanno trovato una situazione di forte tensione: diversi residenti si erano affacciati richiamati dalle urla provenienti dall’interno dello stabile. Gli agenti hanno individuato un giovane che stava tentando di allontanarsi dall’edificio. Dopo averlo fermato, lo hanno identificato come un cittadino italiano di 22 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La vittima e le testimonianze

All’interno dell’abitazione, una delle due ragazze presenti ha riferito agli agenti di essere stata vittima di aggressione. Presentava lesioni evidenti, motivo per cui è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Successivamente, la giovane è stata accompagnata presso il locale Pronto Soccorso, dove è stato attivato il percorso di tutela previsto dal protocollo “Codice Rosa”, dedicato alle vittime di violenza di genere.

La denuncia e la ricostruzione dei fatti

Durante le attività di polizia giudiziaria svolte negli uffici della Questura, entrambe le giovani hanno formalizzato denuncia. Hanno raccontato agli agenti di aver subito condotte violente e minacciose da parte dell’uomo, comportamenti che – secondo la ricostruzione degli operatori – si sarebbero ripetuti nel tempo, aggravandosi progressivamente fino a culminare nell’episodio oggetto dell’intervento.

L’arresto e le misure adottate

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di atti persecutori, come previsto dall’articolo 612bis del Codice penale. L’Autorità Giudiziaria, informata tempestivamente dell’accaduto, ha disposto l’applicazione della misura precautelare degli arresti domiciliari. Il soggetto è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione dagli agenti, che gli hanno notificato le prescrizioni imposte dalla magistratura.

Il richiamo della Questura e i numeri utili

La Questura di Viterbo ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di rivolgersi tempestivamente alle forze di polizia in presenza di episodi di violenza domestica o relazionale. È stato ricordato che è sempre possibile contattare il numero unico di emergenza 112 e rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, strumenti fondamentali per la tutela delle vittime e la prevenzione di ulteriori episodi.

IPA