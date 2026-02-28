Aggressione allo youtuber Simone Cicalone a Roma, arrestate quattro persone tra la Finlandia e la Romania

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quattro uomini sono stati arrestati a seguito dell’aggressione subita da Simone Cicalone all’interno della stazione della metropolitana Ottaviano a Roma avvenuta lo scorso novembre. Secondo un comunicato delle forze dell’ordine tre di essi sarebbero stati fermati in Finlandia, il quarto in Romania. I quattro uomini fermati sarebbero di nazionalità romena.

Quattro arresti dopo l’aggressione a Simone Cicalone

Secondo un comunicato della polizia di Stato, tra venerdì 27 febbraio e sabato 28 le autorità hanno tratto in arresto quattro uomini, tutti di nazionalità romena. I primi tre arresti sono avvenuti in Finlandia, dove le autorità locali in collaborazione con gli investigatori capitolini hanno fermato tre uomini che attualmente si trovano presso le carceri finlandesi.

Il quarto uomo è stato arrestato in Romania e nel pomeriggio di venerdì 27 è atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino e preso in carico dalla polizia di Stato italiana.

I tre uomini detenuti in Finlandia devono rispondere anche di altri reati e sono in attesa della definizione di altri procedimenti a loro carico, dopodiché verrà deciso sulla loro estradizione.

Per il momento lo youtuber non ha commentato la vicenda sui suoi canali social.

Le indagini

Le indagini erano partite dopo i fatti del 12 novembre 2025, quando il creator Simone Ruzzi, 53 anni, mentre effettuava delle riprese all’interno della stazione Ottaviano della metropolitana di Roma, era stato aggredito insieme a due guardie giurate da un gruppo di uomini che poi si erano dati alla fuga.

La Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento criminalità diffusa e grave, aveva formulato l’ipotesi di reato poi accolta dal gip che, infine, ha accolto la richiesta della misura cautelare. Ciò è stato possibile sia grazie alle testimonianze delle persone presenti sia grazie alle immagini registrate da una collaboratrice di Simone Cicalone. Per l’arresto in Romania è stata importante la collaborazione del Servizio per la cooperazione della polizia e all’ausilio dell’esperto per la sicurezza.

L’aggressione

Come anticipato, i fatti risalgono al 12 novembre. Simone Cicalone stava facendo delle riprese nella stazione Ottaviano della Linea A della metropolitana di Roma, quando era stato improvvisamente aggredito con calci e pugni da un uomo particolarmente violento, che non si era fermato nemmeno quando lo youtuber era rovinato a terra.

Vittime del pestaggio erano state anche le due guardie giurate presenti sul posto durante le riprese. Gli aggressori, dopo la violenza, si erano dati alla fuga. Uno di essi, quello che aveva colpito direttamente Cicalone, a più riprese aveva lanciato sfide alla vittima dal suo profilo TikTok, invitandolo anche a un incontro di pugilato.

Le due guardie giurate avevano ricevuto una prognosi di due giorni, mentre per lo youtuber Ruzzi erano stati necessari 45 giorni.