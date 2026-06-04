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È scattato un arresto in seguito a un’aggressione avvenuta ad Anagni. Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri dopo aver ferito con un coltello un trentunenne durante una lite per futili motivi. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare l’aggressore e di recuperare le armi utilizzate.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato ad Anagni, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia locale sono intervenuti a seguito di una violenta aggressione. Il protagonista, un uomo di 55 anni, separato e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avuto un acceso alterco con un altro uomo di 31 anni, anch’egli con precedenti di polizia e domiciliato nella stessa città.

La lite e l’aggressione armata

Secondo quanto ricostruito, la discussione tra i due sarebbe degenerata rapidamente. Al culmine della lite, scoppiata per motivi considerati futili, il 55enne avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro il rivale, colpendolo e procurandogli ferite da taglio. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Il personale medico del “118” è giunto tempestivamente sul posto, prestando le prime cure al 31enne ferito. Successivamente, la vittima è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro. I sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, escludendo quindi conseguenze gravi per il giovane coinvolto nell’alterco.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro delle armi

Nel frattempo, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono riusciti a bloccare il 55enne aggressore sul luogo della colluttazione. Durante le procedure di controllo, oltre al coltello da cucina utilizzato per l’aggressione, è stato rinvenuto un secondo coltello nella disponibilità dell’uomo. Entrambe le armi sono state sottoposte a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze per l’aggressore

L’Autorità Giudiziaria competente è stata immediatamente informata dai militari operanti. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Il contesto e le reazioni

L’episodio di aggressione ad Anagni ha destato preoccupazione nella comunità locale, anche alla luce dei precedenti dei due protagonisti. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia il responsabile.

IPA