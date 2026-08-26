"Aggressione brutale" a Jessica da parte di Jacques Moretti, la rivelazione sul "trauma cranico importante"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’aggressione di Jacques Moretti ai danni della moglie Jessica, per cui il titolare del Le Constellation di Crans-Montana è in carcere con l’accusa di violenza domestica, sarebbe stata “brutale”. Una fonte ospedaliera ha riferito che la donna ne sarebbe uscita con un “importante trauma cranico-facciale”.

Cosa si sa sull’aggressione di Jacques Moretti alla moglie Jessica

A rivelare alcune indiscrezioni sull’aggressione di Jacques Moretti è stato il Corriere della Sera, che ha riportato le informazioni fornite da chi avrebbe visto Jessica Moretti in ospedale. La donna sarebbe stata ferita in modo “brutale”, con colpi che avrebbero lasciato segni “bruttissimi”.

Una fonte ospedaliera ha riferito che Jessica Moretti, ricoverata nella divisione “Trauma urgenti” (l’equivalente della nostra “Traumatologia”) dopo l’aggressione, avrebbe riportato un “importante trauma cranico-facciale“.

Come sta ora Jessica Moretti

Jessica Moretti è stata dimessa dall’ospedale di Sion dove era stata ricoverata in seguito all’aggressione. Ora sarebbe tornata a casa, anche se, si legge ancora sul Corriere della Sera, non starebbe ancora bene.

Il procedimento penale nei confronti del marito Jacques è stato aperto d’ufficio dalla Procura. Per il momento, lei non ha ancora sporto denuncia contro di lui.

L’aggressione di Jacques Moretti a Jessica e l’arresto

Jacques Moretti è stato portato via dalla Polizia la notte stessa dei fatti, avvenuti tra l’11 e il 12 agosto.

Sarebbero stati i vicini a chiamare il numero di emergenza dopo aver sentito le urla provenire dalla villa dei Moretti, titolari del Le Constellation, il locale della strage di Capodanno a Crans-Montana.

Per Jacques Moretti è scattato il carcere con l’accusa di violenza domestica, mentre la donna, che era cosciente, è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

Il messaggio di Leonardo Bove ai Moretti

Ai Moretti ha inviato un messaggio Leonardo Bove, 16enne milanese rimasto gravemente ferito nella strage di Capodanno a Crans-Montana.

Parlando ai microfoni dell’agenzia ANSA, il giovane ha detto: “Dei Moretti non penso niente, non mi interessano, mi interessa solo la mia vita. L’ho vista sfuggire una notte e non voglio più perderla”.

Poi ha aggiunto: “Dovrebbero prendersi le loro responsabilità. Sono un uomo e una donna adulta: si sono presi la responsabilità di aprire un locale, devono prendersi la responsabilità anche per ciò che è successo”.