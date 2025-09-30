Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette giovani sono stati colpiti da DASPO urbano per aver aggredito tre coetanei a Senigallia il 15 agosto scorso. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Capocasa per tutelare l’ordine pubblico, dopo che il gruppo aveva agito in modo organizzato nei pressi del ponte pedonale tra i moli, generando allarme sociale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Ancona ha adottato sette misure di prevenzione nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una grave aggressione avvenuta a Senigallia la sera del 15 agosto. L’episodio ha avuto luogo in una zona centrale e frequentata della città, precisamente sul ponte pedonale che collega il molo di ponente e quello di levante.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le tre vittime stavano attraversando il ponte pedonale quando sono state avvicinate da una ragazza appartenente a una comitiva di giovani. Una discussione, nata per motivi futili, ha rapidamente degenerato. Al diverbio si sono aggiunti altri membri del gruppo, che hanno dato vita a una vera e propria aggressione nei confronti dei tre ragazzi, provocando loro lesioni personali.

Le conseguenze per le vittime

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, intervenuti poco dopo l’accaduto, hanno trovato due ragazzi in stato di forte agitazione, con il volto e le mani insanguinate. Uno di loro, in particolare, presentava una vistosa tumefazione all’occhio destro. Questo giovane, nel tentativo di difendere un amico, è stato colpito ripetutamente al volto e raggiunto da spray urticante, subendo così ulteriori percosse.

Il contesto dell’aggressione

L’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze di numerosi esercizi commerciali, frequentati sia da residenti che da turisti. La presenza di più persone che hanno agito in modo coordinato ha contribuito a creare un clima di forte preoccupazione tra i presenti, alimentando l’allarme sociale nella zona.

Le misure adottate dal Questore

Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi simili, il Questore Capocasa ha deciso di emettere sette DASPO urbani nei confronti dei protagonisti dell’aggressione. A ciascuno di loro è stato vietato, fino al 2026, l’accesso e la permanenza nell’area urbana di lungomare Marconi, banchina di Levante, lungomare Goffredo Mameli e via Darsena di Senigallia. Inoltre, è stato loro proibito di stazionare nelle immediate vicinanze di queste vie, considerate zone sensibili per la sicurezza cittadina.

Il bilancio dei provvedimenti

Dal 1° gennaio 2025, il Questore Capocasa ha già emesso 80 DASPO urbani, a testimonianza dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di violenza e aggressione nei luoghi pubblici. Queste misure preventive mirano a tutelare la tranquillità di residenti e visitatori, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Il ruolo della prevenzione

L’adozione dei DASPO urbani rappresenta uno strumento fondamentale per le autorità di pubblica sicurezza, che possono così intervenire tempestivamente per arginare comportamenti pericolosi e garantire la serenità della comunità. Il caso di Senigallia evidenzia l’importanza di una risposta rapida ed efficace da parte delle istituzioni nei confronti di episodi di violenza giovanile.

