Rapinarono due connazionali lo scorso aprile a Roma aggredendoli con un coltello e cocci di bottiglia. Per questo cinque cittadini tunisini sono stati arrestati dalla polizia, al termine di un’indagine coordinata dal Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura. Le vittime, il 17 aprile scorso, furono rapinate di una catenina d’oro e 500 euro e ferite con un’arma da taglio e con cocci di bottiglia in via Manin. Secondo quanto ricostruito, furono anche inseguite fino alla fermata della metro Carlo Alberto. A dare l’allarme al 112 un passante. All’arrivo di una pattuglia del commissariato Esquilino, i due fornirono agli agenti i primi elementi utili a intercettare in pochi istanti uno degli aggressori, che è stato arrestato. Per giustificare le tracce di sangue sugli abiti disse di essersi ferito con delle forbici che utilizzava in quanto barbiere. L’uomo, inizialmente ai domiciliari, dopo un tentativo di evasione è finito in carcere.