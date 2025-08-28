Aggressione contro Milei in Argentina, pietre lanciate verso il convoglio del presidente costretto a fuggire

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aggressione in Argentina al presidente Javier Milei, costretto a interrompere un evento elettorale nella zona di Buenos Aires dopo che un gruppo di manifestanti ha lanciato pietre e altri oggetti contro il convoglio presidenziale. Il pickup dove si trovavano Milei e la sorella Karina si è allontanato rapidamente dalla folla, che urlava slogan antigovernativi come “Vattene, Milei”.

Lancio di pietre contro il presidente Milei in Argentina

Mercoledì 27 agosto alcune persone hanno lanciato pietre e altri oggetti contro il presidente argentino Javier Milei.

L’aggressione è avvenuta nella città di Lomas de Zamora, alla periferia di Buenos Aires, durante un evento elettorale per le imminenti elezioni locali.

ANSA Il lancio di pietre durante un evento elettorale

Milei si trovava sul cassone di un pick-up insieme a José Luis Espert, candidato del suo partito, e alla sorella Karina, che è anche suo capo di gabinetto.

Dalle immagini si vedono alcuni oggetti volare sopra la testa del presidente, altri colpire il veicolo.

Convoglio presidenziale costretto a fuggire

Milei è rimasto illeso, ha dichiarato il suo portavoce, ma l’attacco ha interrotto bruscamente il comizio e costretto il convoglio presidenziale a fuggire.

Il pick-up con a bordo il presidente argentino si è allontanato rapidamente, mentre la folla urlava slogan antigovernativi come “Vattene, Milei”.

La ministra della Sicurezza Patricia Bullrich ha dichiarato che dopo l’episodio sono state fermate due persone sospettate di essere responsabili del lancio di oggetti.

Mentre il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, ha puntato il dito contro l”opposizione peronista che fa riferimento alla ex presidente Cristina Kirchner.

Le accuse di corruzione

L’episodio ha fatto salire ulteriormente la tensione a pochi giorni dalle elezioni locali nella provincia di Buenos Aires, un appuntamento molto importante per la politica argentina dato che coinvolge oltre un terzo degli abitanti.

E segue il presunto scandalo di corruzione che minaccia di travolgere l’entourage più stretto del presidente, a partire dalla sorella e capo di gabinetto, Karina Milei.

In una conversazione privata diffusa online, si sente l’ex direttore dell’Agenzia nazionale per la disabilità, Diego Spagnuolo, dire che lui e la sorella del presidente avrebbero preso delle tangenti da alcune aziende farmaceutiche in cambio dell’appalto di forniture.