Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e destinatario di misure cautelari per maltrattamenti in famiglia, è stato denunciato per violenza contro un incaricato di pubblico servizio dopo aver aggredito un infermiere all’Istituto Clinico “Città di Brescia“,. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la Polizia è stata chiamata per un intervento urgente a seguito di una violenta aggressione all’interno della struttura sanitaria. L’uomo, dopo aver tentato di entrare nella sala d’attesa e aver minacciato il personale, ha colpito un infermiere prima di darsi alla fuga. È stato successivamente individuato e bloccato dagli agenti. La misura di prevenzione personale è stata emessa dal Questore Paolo Sartori, in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia.

I fatti: la ricostruzione dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto a seguito di una chiamata al numero di emergenza “112 NUE” che segnalava una aggressione in corso presso l’Istituto Clinico “Città di Brescia“. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti rapidamente sul posto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la richiesta di aiuto è arrivata quando un uomo di 45 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è andato improvvisamente in escandescenze. Non riuscendo ad accedere alla sala d’attesa, ha iniziato a colpire la porta con violenti pugni e spinte, urlando frasi minacciose e ingiuriose contro il personale sanitario. Tra le minacce rivolte agli operatori, si segnala la frase: “Apri la porta o ti spacco la faccia”. Successivamente, l’uomo ha colpito al volto un infermiere con schiaffi e pugni e si è dato alla fuga.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dell’aggressore

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze della vittima, del medico di turno e di altre persone presenti. Grazie alla precisa descrizione fornita dall’infermiere aggredito e dal personale sanitario, la Centrale Operativa ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano. Dopo pochi minuti, le ricerche hanno avuto esito positivo: l’aggressore è stato individuato e bloccato in via Crocifissa di Rosa. Messo in condizioni di non nuocere, è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Precedenti e misure cautelari

Gli approfondimenti effettuati presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno hanno permesso di accertare che l’uomo era già destinatario di una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, ricoverata proprio nella struttura sanitaria teatro dell’aggressione, e ai luoghi da lei frequentati. Nei suoi confronti era stato applicato anche il braccialetto elettronico. In passato, il soggetto era stato coinvolto in numerosi reati e aveva ricevuto misure cautelari per maltrattamenti in famiglia.

La denuncia e la misura di prevenzione

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, non essendo possibile procedere all’arresto per la trascorsa flagranza di reato, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violenza ad incaricato di pubblico servizio. In considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, finalizzata alla successiva richiesta di applicazione della sorveglianza speciale, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

