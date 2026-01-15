Aggressione immotivata a Como, un uomo e il suo cane presi a bastonate e sassate da un 41enne
Un 41enne tunisino è stato denunciato a Como per aggressione a un senzatetto e al suo cane. L'uomo era ubriaco e armato di bastone e pietre.
Un 41enne tunisino è stato denunciato a Como per lesioni personali aggravate, minaccia, maltrattamenti nei confronti di animali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo senza fissa dimora è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta dopo aver aggredito un senzatetto egiziano e il suo cane nei pressi dello stadio cittadino.
L’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte appena trascorsa, quando una volante è stata inviata nel parcheggio antistante un supermercato vicino allo stadio di Como in seguito a una segnalazione di aggressione ai danni di un senzatetto e del suo animale.
Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato sia la vittima che l’aggressore. Quest’ultimo, un 41enne tunisino già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto, è stato identificato come senza fissa dimora ma in regola con le norme sul soggiorno. Al momento dell’intervento, l’uomo aveva alcune pietre nelle tasche dei pantaloni e un bastone nelle vicinanze.
La ricostruzione dei fatti
Le testimonianze raccolte dai pochi presenti e dalla vittima hanno permesso agli agenti di ricostruire l’accaduto. Il 41enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica e senza apparente motivo, avrebbe prima minacciato verbalmente il senzatetto egiziano, per poi passare all’aggressione fisica con lanci di pietre e colpi di bastone, coinvolgendo anche il cane dell’uomo.
Le condizioni della vittima e dell’animale
Durante l’intervento, la Polizia si è accertata che né il senzatetto né il suo cane avessero riportato ferite tali da richiedere cure mediche immediate. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, gli agenti hanno accompagnato l’aggressore in Questura per ulteriori accertamenti.
I provvedimenti a carico dell’aggressore
In Questura, sono emersi i precedenti di polizia dell’uomo per furto. Al termine delle procedure, il 41enne tunisino è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, minaccia, maltrattamenti nei confronti di animali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.