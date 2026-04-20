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È stata portata a termine l’estradizione in Italia di un cittadino rumeno di 39 anni, accusato di aggressione ai danni dello youtuber Simone Cicalone, avvenuta lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Ottaviano. L’uomo, individuato grazie a una complessa attività investigativa internazionale, è stato associato in carcere dopo essere stato preso in consegna all’aeroporto di Fiumicino.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dal nucleo PolMetro della Questura di Roma, che ha identificato il trentanovenne rumeno insieme ad altri tre complici. I quattro sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato di lesioni gravissime in concorso, in seguito all’aggressione perpetrata ai danni dello youtuber nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”.

L’arresto e la custodia cautelare

Il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave – ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili. Dopo l’identificazione, i soggetti sono stati rintracciati all’estero dalle Autorità finlandesi e rumene. Da quel momento, sono rimasti detenuti nei rispettivi Paesi per altri reati, in attesa dell’esito dei procedimenti e della successiva estradizione.

L’estradizione e l’arrivo a Fiumicino

Il 27 febbraio uno dei complici era già stato estradato e preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo di Fiumicino, dove era stato associato in carcere dopo le formalità di rito. Ieri pomeriggio è stata la volta del secondo complice, arrestato lo scorso dicembre in Finlandia per furto in abitazione, che è stato anch’egli estradato e consegnato alle autorità italiane.

Il ruolo della cooperazione internazionale

L’azione investigativa, coordinata dai Magistrati della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave – si è conclusa venerdì pomeriggio con l’estradizione in Italia del trentanovenne rumeno. L’uomo è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia di Stato e, dopo le formalità di rito, associato in carcere, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il coordinamento delle forze dell’ordine

L’intera attività ha confermato l’efficacia del sistema di coordinamento delle Forze dell’ordine italiane per le indagini all’estero, grazie al lavoro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.). L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili di una aggressione che aveva destato grande clamore nell’opinione pubblica.