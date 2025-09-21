Aggressione in strada a Milano, 32enne accoltellato da una decina di uomini: è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di un’aggressione in strada a Milano, un 32enne è stato accoltellato. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo composto una decina di uomini. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per individuare colpevoli e movente.

Milano, 32enne accoltellato da un gruppo di dieci persone

Una violenta aggressione si è verificata in strada a Milano nella notte del 21 settembre.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, era quasi l’1 di notte quando, in via Pellizza da Volpedo, in zona Fiera, un 32enne sarebbe stato accoltellato.

Il 32enne è stato soccorso in via Pellizza da Volpedo

Come riportato da Il Giorno l’uomo, di origini egiziane, era in compagnia di due connazionali quando, per cause non ancora chiarite, sarebbe stato accoltellato da un gruppo composto da una decina di uomini.

Come sta l’uomo aggredito

Sebbene inizialmente si fosse parlato di una possibile sparatoria, le Forze dell’Ordine non hanno ritrovato bossoli o altri segni che indichino l’uso di armi da fuoco.

Al loro arrivo in via Pellizza da Volpedo, i Carabinieri e i sanitari del 118 hanno trovato solamente i tre egiziani. Il gruppo di aggressori si era già allontanato.

Il 32enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. L’uomo ha riportato diverse ferite da armi da taglio su braccia e gambe e, stando al bollettino medico, le sue condizioni di salute sembrerebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

È mistero sul movente

I Carabinieri sono al lavoro per chiarire il movente dell’aggressione avvenuta in via Pellizza da Volpedo a Milano.

Gli investigatori non escludono poi che l’accoltellamento possa essere avvenuto in piazzale Crivellone e che l’egiziano si sia trascinato per circa 300 metri.

I due uomini che erano con il 32enne sono stati sentiti per verbalizzare la loro versione dei fatti, mentre si attendono le immagini di videosorveglianza di zona che potrebbero aver filmato l’accoltellamento.