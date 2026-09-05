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È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a carico di un bar situato sul lungomare di Andora (Savona), a seguito di un episodio di aggressione avvenuto alcuni giorni fa. Il provvedimento, notificato dai Carabinieri della Stazione di Andora, è stato emesso dal Questore per motivi di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, dopo che sono state riscontrate gravi criticità nella gestione della sicurezza all’interno del locale.

Le origini del provvedimento ad Andora

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del bar nasce da un grave episodio verificatosi nel corso di una serata ad Andora (Savona), quando un gruppo di giovani ha compiuto un’aggressione ai danni di un coetaneo.

La vittima è stata colpita alla testa con un cartello stradale, utilizzato come oggetto contundente, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. L’episodio si inserisce nel più ampio fenomeno della cosiddetta mala movida, che negli ultimi tempi ha destato crescente preoccupazione tra le autorità e la cittadinanza.

Le indagini e le criticità emerse nella gestione del locale

Gli accertamenti condotti dal Comando Stazione Carabinieri di Andora hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di raccogliere testimonianze che hanno messo in luce gravi carenze nella gestione dell’emergenza da parte del personale del bar.

In particolare, è emerso che gli addetti non hanno contattato tempestivamente le Forze dell’Ordine, nonostante il rischio concreto che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Questa mancanza di prontezza nell’intervento ha rappresentato un elemento determinante nella valutazione delle autorità.

Irregolarità nella sicurezza: buttafuori senza autorizzazione

Le verifiche successive dei Militari hanno inoltre portato alla luce ulteriori problemi relativi alla sicurezza interna del locale. È stata infatti riscontrata la presenza di personale impiegato con funzioni di controllo e sicurezza – i cosiddetti “buttafuori” – che risultava privo dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Questa violazione ha aggravato il quadro delle criticità già emerse, evidenziando una gestione della sicurezza non conforme agli standard richiesti per gli esercizi pubblici.

Il decreto di sospensione: una misura preventiva

Sulla base degli elementi raccolti, il Questore ha emesso il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La misura, notificata nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Andora, ha carattere esclusivamente preventivo e mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

Un quadro di particolare criticità

Gli approfonditi accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Andora, avviati a seguito dell’aggressione e proseguiti attraverso le verifiche sulla gestione dell’esercizio, hanno permesso di far emergere un quadro di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di una gestione attenta e conforme alle normative vigenti, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, dove il rischio di episodi violenti è più elevato.

IPA