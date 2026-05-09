Aggressione sul bus in provincia di Terni, donna presa a martellate e aggressore in fuga: è caccia all'uomo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna è stata ferita gravemente con un martello su un autobus a Stroncone, vicino Terni. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è iniziata la caccia all’uomo. La donna, poco più che quarantenne, è stata soccorsa e portata in ospedale in elisoccorso. La prognosi è riservata. Gli investigatori hanno recuperato il martello, che potrebbe aiutare a rintracciare l’uomo. Dalle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.

Aggressione sul bus

Violenta aggressione su un autobus in provincia di Terni. La vittima sarebbe una donna, forse conoscente del suo aggressore. È accaduto sul bus a Santa Lucia di Stroncone.

La modalità dell’aggressione è ancora poco definita, ma le ferite riportate risultano alla testa e piuttosto gravi. Il suo aggressore l’ha infatti colpita ripetutamente con un martello.

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La donna, di nazionalità straniera, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 sopraggiunti dopo la chiamata dei presenti. La gravità delle lesioni ha però comportato l’intervento dell’elisoccorso Nibbio per il rapido trasferimento in ospedale.

Aggressore in fuga

Vittima e aggressore si conoscevano. Si potrebbe delineare come un tentato femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti e quanto riportato dai giornali locali come Umbria On, l’uomo la stava aspettando sull’autobus di linea. Oltre all’arma, è stato recuperato anche il braccialetto elettronico.

Il mezzo locale, la linea 22 condotta da un giovane autista nel pomeriggio di sabato a Santa Lucia di Stroncone, è stato il luogo dell’aggressione. Una volta salita a bordo, la donna è stata immediatamente raggiunta e colpita.

L’autista, accortosi di quanto stava accadendo, ha fermato il mezzo. Immediata la fuga dell’aggressore, che ha lanciato l’arma, in seguito recuperata dai Carabinieri. Una volta identificato, è iniziata la caccia all’uomo.

Come sta la donna?

Si apprende che la quarantaquattrenne di nazionalità marocchina, nota per lavorare come badante nella zona di Stroncone, è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Terni.

Presenta lesioni alla testa e al volto estremamente gravi. La prognosi resta riservata.