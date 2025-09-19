Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di lesioni gravi e omissione di soccorso sono stati contestati a tre soggetti legati ai Centri Sociali del Nord Est, indagati dalla D.I.G.O.S. della Questura di Padova per un episodio avvenuto nella notte di domenica 13 luglio durante lo Sherwood Festival. Le perquisizioni sono state eseguite nella mattinata di venerdì 19 settembre su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, a seguito di un’aggressione che ha causato gravi ferite a un giovane. L’intervento è stato motivato dalla necessità di accertare le responsabilità e prevenire ulteriori episodi violenti.

Le indagini e l’origine dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è partita dopo un episodio avvenuto durante lo Sherwood Festival, noto evento musicale e culturale che si svolge ogni anno nel capoluogo patavino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un giovane è stato coinvolto in un alterco di natura non violenta all’interno dell’area del festival. In seguito, quattro giovani che indossavano pettorine gialle, impiegati di fatto come addetti alla sicurezza, lo hanno accompagnato verso l’uscita.

L’aggressione e le conseguenze

Una volta giunti all’esterno dell’area del festival, il giovane è stato colpito con un pugno al volto da uno degli addetti, cadendo a terra e perdendo conoscenza. Gli aggressori si sono dati immediatamente alla fuga, senza prestare alcun aiuto alla vittima, lasciandolo privo di sensi. Altri presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi: il personale medico ha riscontrato un trauma cranico, una frattura al volto e contusioni, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Il giovane è stato quindi ricoverato in ospedale per le cure necessarie.

Le indagini della D.I.G.O.S. e l’identificazione dei responsabili

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova e condotte dalla D.I.G.O.S., si sono avvalse dell’analisi di materiale videoregistrato e delle testimonianze raccolte tra i presenti. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a identificare tre dei quattro presunti responsabili dell’aggressione. I soggetti individuati sono noti per la loro partecipazione a manifestazioni e iniziative di area antagonista. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura ha emesso i decreti di perquisizione eseguiti nella mattinata di venerdì 19 settembre dagli stessi agenti che hanno condotto le indagini.

Le misure di prevenzione adottate

Contestualmente alle perquisizioni, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto misure di prevenzione personali nei confronti dei tre indagati. In particolare, a colui che avrebbe sferrato il pugno è stato notificato il cosiddetto Daspo Willy, che prevede il divieto di accesso all’intera area dello Sherwood Festival per tre anni, oltre a un Avviso Orale. Per l’indagato di origine veneziana è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Padova per quattro anni. Il terzo soggetto, già noto per precedenti specifici per reati di violenza contro la persona e lesioni, ha ricevuto un Daspo Willy da tutti i locali della provincia per tre anni e la proposta di obbligo di firma bisettimanale.

La fase delle indagini preliminari

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che i soggetti coinvolti devono essere considerati non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Le misure di prevenzione, eseguite contestualmente alle perquisizioni, sono state adottate in considerazione della gravità dell’aggressione e delle condotte antisociali riscontrate.

Il contesto: sicurezza e prevenzione nei grandi eventi

Il caso ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza durante i grandi eventi pubblici come lo Sherwood Festival, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti a Padova. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra organizzatori, addetti alla sicurezza e autorità per prevenire episodi di violenza e garantire l’incolumità dei presenti. L’adozione di misure come il Daspo Willy e il Foglio di Via rappresenta uno strumento di prevenzione volto a tutelare la sicurezza pubblica e a scoraggiare comportamenti pericolosi.

Le reazioni e le prospettive future

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli organizzatori del festival e la comunità locale, che hanno espresso solidarietà alla vittima e fiducia nell’operato delle forze dell’ordine. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per identificare il quarto soggetto coinvolto nell’aggressione. Nel frattempo, le misure adottate dalla Questura mirano a prevenire il ripetersi di simili episodi e a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini e i partecipanti agli eventi pubblici.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Padova rappresenta un segnale forte contro ogni forma di violenza e omissione di soccorso durante manifestazioni pubbliche. L’attenzione delle autorità resta alta, con l’obiettivo di garantire che eventi come lo Sherwood Festival possano svolgersi in un clima di serenità e sicurezza per tutti.

