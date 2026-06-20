Aggressione violenta al centro di Pordenone, il provvedimento della Questura contro un 24enne
Divieto di accesso alle aree urbane per un giovane coinvolto in una grave aggressione a Pordenone. Provvedimenti per la sicurezza pubblica.
Un 24enne ha ricevuto un divieto di accesso alle aree urbane della durata di due anni dopo essere stati coinvolto in una grave aggressione avvenuta nel centro di Pordenone. Il provvedimento, adottato dal Questore, mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza pubblica.
- L'intervento a Pordenone
- L'intervento della Polizia e le indagini
- Le conseguenze per i responsabili
- Le aree interessate dal divieto
- I numeri delle misure di prevenzione
L’intervento a Pordenone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura della Provincia di Pordenone, guidata dal Questore , ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.) nei confronti di un cittadino italiano.
Il giovane è stato ritenuto coinvolto in una aggressione particolarmente violenta avvenuta nel centro cittadino, nei pressi dell’agenzia di scommesse SISAL Matchpoint di piazza XX Settembre.
L’intervento della Polizia e le indagini
L’origine del provvedimento risale alla sera del 16 giugno, quando la Polizia di Stato è intervenuta per una aggressione in corso nei pressi dell’esercizio pubblico.
Gli agenti sono riusciti a individuare e identificare due responsabili dell’episodio. Al termine delle verifiche, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate, in relazione alle reciproche aggressioni avvenute durante i fatti.
Le conseguenze per i responsabili
Uno dei due coinvolti, cittadino originario del Burkina Faso nato nel 2003, ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero in una struttura sanitaria, con una prognosi di venti giorni.
Questo soggetto è stato inoltre denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pordenone, misura di prevenzione già in vigore nei suoi confronti. La Divisione Anticrimine della Questura sta approfondendo la posizione del giovane per valutare l’adozione di ulteriori misure di prevenzione previste dalla legge.
Le aree interessate dal divieto
Il D.A.C.Ur. vieta all’interessato di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze dell’agenzia di scommesse SISAL Matchpoint di piazza XX Settembre, oltre che nell’area urbana comprendente piazzale XX Settembre, piazzale Ellero, via Enea dei Mille e via Bertossi.
Si tratta di zone centrali e particolarmente frequentate di Pordenone, dove la presenza delle forze dell’ordine è costante per garantire la sicurezza dei cittadini.
I numeri delle misure di prevenzione
Dall’inizio del 2026, il Questore Colasanto ha adottato 136 fogli di via obbligatori, 16 avvisi orali, 6 D.A.C.Ur. (Daspo Urbani) e 3 D.A.S.P.O. (Divieti di accesso alle manifestazioni sportive).
Questi provvedimenti permettono di intervenire tempestivamente nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi o responsabili di condotte che possono compromettere la sicurezza collettiva, rappresentando un presidio fondamentale per la tutela del territorio e dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.