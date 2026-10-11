Aggressioni con minicar, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza: "Arriveremo agli autori"

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Il giallo della minicar presumibilmente rubata e utilizzata per le numerose aggressioni denunciate per le strade della Capitale potrebbe trovarsi a un punto di svolta. Mentre gli inquirenti cercano riscontri sulla denuncia per furto presentata da un avvocato, l’ottimismo si fa sentire: “Ci vuole tempo ma arriveremo agli autori”, riferiscono fonti investigative all’Ansa. Il cerchio intorno ai presunti responsabili potrebbe restringersi entro una settimana.

I nuovi riscontri sulla minicar

Ansa fa sapere, da fonti investigative, che la svolta nel fascicolo per tentato omicidio aperto contro ignoti dalla Procura di Roma potrebbe arrivare entro una settimana.

Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per incrociare tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza puntati sulle aree in cui si sono consumate le aggressioni che stanno terrorizzando la città di Roma.

ANSA

Secondo le testimonianze delle persone denuncianti, tutti gli attacchi della minicar hanno avuto luogo lungo strade contigue, dunque all’interno di uno stesso perimetro.

L’ipotesi, dunque, è che i presunti autori degli agguati conoscano bene il quartiere, dunque sappiano muoversi con destrezza lungo le strade che lo compongono per poter sempre guadagnare la fuga.

La denuncia dell’avvocato

Nel frattempo, la descrizione della minicar fatta da alcune vittime corrisponde a un modello di proprietà di un avvocato, che ne ha denunciato il furto.

Il legale è stato ascoltato dal pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo. Dai sistemi di videosorveglianza, ora, chi indaga cerca di risalire alla targa del veicolo per un confronto con il mezzo sottratto all’avvocato. Nel frattempo, tra i quartieri di Monteverde e Testaccio dilaga la paura.

Come sta l’attore Davide Iacopini

Le condizioni dell’attore Davide Iacopini sono stabili ma restano gravi. Iacopini è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dal 5 ottobre, ovvero da quando è stato aggredito in via Anton Giulio Barrili mentre viaggiava a bordo del suo monopattino. L’attore è stato colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero dell’auto, e ha battuto la testa. Domenica 11 ottobre ha subito un nuovo intervento.

Il giorno prima un altro uomo sarebbe stato aggredito con un tubo di plastica, ma le segnalazioni arrivate agli inquirenti dopo l’aggressione all’attore sarebbero almeno sei. Testimoni riferiscono che il giovane occupante il lato passeggero sarebbe biondo e con i capelli a spazzola.