Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar nel centro storico di Venezia è stato destinatario della sospensione della licenza e resterà chiuso per 15 giorni. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla presenza di episodi di violenza e spaccio di stupefacenti segnalati dalle forze dell’ordine.

Sospesa una licenza a Venezia

La decisione di sospendere la licenza dell’attività commerciale è stata presa a seguito di una serie di controlli e segnalazioni effettuate dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Venezia e dalle pattuglie della Squadra Volanti della Questura.

Gli accertamenti hanno evidenziato che il locale era diventato un punto di ritrovo per soggetti considerati socialmente pericolosi e, secondo quanto emerso, anche un possibile centro di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli episodi di violenza

Nei giorni precedenti al provvedimento il personale della Questura era intervenuto presso il bar in seguito a una segnalazione di una lite scoppiata tra un gruppo di ragazzi per motivi futili.

L’episodio si è concluso con il ferimento grave di uno dei giovani coinvolti. Questo non è stato un caso isolato: la reiterazione di simili episodi di violenza in un breve arco temporale ha contribuito a rafforzare la decisione delle autorità.

Controlli insufficienti e provvedimento cautelare

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine la frequenza di episodi di violenza e la presenza di soggetti pericolosi hanno messo in luce l’inadeguatezza dei controlli effettuati dal titolare del locale sui clienti.

Proprio per questi motivi il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, ha firmato il provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, che è stato notificato dal personale del Commissariato di San Marco e della Polizia Amministrativa della Questura.

La sospensione della licenza avrà una durata di 15 giorni, durante i quali il locale resterà chiuso al pubblico. Il provvedimento ha carattere preventivo e cautelare, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e ristabilire l’ordine pubblico nel centro storico di Venezia.

IPA