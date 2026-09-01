Aggressioni e collane strappate ai passanti nel centro di Torino, due uomini arrestati dopo le indagini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per aggressioni e furti con strappo ai danni di passanti nel centro cittadino di Torino. I fatti, avvenuti lo scorso 9 agosto, sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Polizia di Stato, che ha eseguito le misure cautelari emesse dal Tribunale. L’operazione si inserisce nei servizi di contrasto ai reati predatori in strada, intensificati negli ultimi mesi.

Le indagini e gli arresti: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio del 31 agosto ha segnato un punto di svolta nelle indagini sulle aggressioni avvenute nel centro di Torino il 9 agosto. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato il secondo uomo destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino. L’uomo, che si era reso irreperibile subito dopo i fatti, è stato localizzato al termine di ricerche approfondite e mirate, che hanno permesso di eseguire il provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Il primo arresto e le modalità delle aggressioni

L’arresto del secondo indagato ha completato l’attività investigativa avviata il 27 agosto, quando la Polizia aveva già eseguito la misura cautelare nei confronti del primo sospettato. Le indagini, condotte con tempestività dagli operatori della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire con precisione la sequenza delle aggressioni. Gli investigatori hanno individuato i presunti responsabili attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, le dichiarazioni delle vittime e le individuazioni fotografiche.

Tre aggressioni in centro: la dinamica

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini si sarebbero mossi a bordo di un monopattino elettrico, mettendo in atto tre aggressioni distinte ai danni di passanti nel centro cittadino. Le modalità erano simili: avvicinamento alle spalle, strattoni improvvisi e tentativi di sottrarre le collane indossate dalle vittime. In uno degli episodi, una delle persone aggredite è stata spinta a terra con violenza e alcuni passanti intervenuti in suo aiuto sono stati affrontati con l’uso di spray urticante. In un altro caso, uno degli indagati ha perso un coltello, poi sequestrato dagli agenti. Una delle vittime ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

IPA