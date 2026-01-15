Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un locale di Agrigento è stato oggetto di una sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni. Al suo interno sono state riscontrate irregolarità in materia di sicurezza e impiego di personale non abilitato ai servizi di vigilanza.

Sospensione per un locale di Agrigento

Nei giorni scorsi la Questura di Agrigento ha avviato una serie di accertamenti specifici per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative vigenti negli esercizi commerciali che offrono spettacoli di intrattenimento al pubblico.

L’iniziativa, coordinata dal Questore dott. Tommaso Palumbo, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo volta a contrastare l’esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo e a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze e autorizzazioni.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso delle verifiche i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca hanno controllato un’attività commerciale regolarmente autorizzata all’esercizio di pubblico spettacolo, dotata di accesso regolamentato e personale addetto al controllo degli ingressi.

Tuttavia sono emerse alcune irregolarità relative alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’impiego di personale non abilitato ai servizi di vigilanza. Queste violazioni hanno portato all’avvio delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Gli episodi precedenti

Alla luce delle violazioni accertate il titolare del locale – già teatro nei mesi precedenti di una violenta aggressione ai danni di due giovani – ha ricevuto la notifica della sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Agrigento ai sensi dell’articolo 100 TULPS che prevede la possibilità di sospendere temporaneamente le attività commerciali in caso di gravi irregolarità o pericoli per la sicurezza pubblica.

Obiettivi e prosecuzione dei controlli

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno su tutto il territorio della provincia con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli avventori, il rispetto delle regole e la tutela della legalità nel settore dell’intrattenimento e dei pubblici spettacoli.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per prevenire episodi di aggressione e per contrastare ogni forma di esercizio abusivo delle attività di pubblico spettacolo, al fine di garantire una migliore convivenza tra i titolari dei locali e la cittadinanza.

IPA