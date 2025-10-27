Aggressiva pandemia influenzale in arrivo in Italia, come difendersi: consigli su vaccinazioni e dieta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In arrivo la “pandemia influenzale“. Con alle porte la stagione fredda, come ogni anno, si prevede che aumenteranno in Italia i casi di influenza. Di pari passo cresce l’esigenza di adottare difese per contrastare i virus. Secondo gli esperti, l’epidemia che sta per giungere sarà più aggressiva rispetto a quella del 2024. A spingere verso tale ipotesi, è l’analisi di quel che si è osservato in Giappone e Australia.

“Pandemia influenzale” in arrivo, sarà più aggressiva rispetto al passato

“L’epidemia che sta arrivando sarà piuttosto aggressiva, come abbiamo osservato dall’andamento in Giappone e dopo aver visto la stagione in Australia“, ha spiegato all’Adnkronos Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).

Gli esperti ricordano che ogni virus si colloca in precise finestre temporali. La ‘normale’ influenza registra il suo picco tra dicembre e febbraio. La bronchiolite da Virus Respiratorio Sinciziale si manifesta soprattutto tra novembre e marzo, mentre i virus parainfluenzali di tipo 3 colpiscono principalmente in primavera.

Influenza e vaccinazione, raccomandazioni per ridurre i contagi

Essere al corrente di quando arrivano i virus è fondamentale per proteggersi e programmare le vaccinazioni. Il ministero della Salute consiglia la vaccinazione antinfluenzale per tutti i bambini tra sei mesi e sette anni, per chi è affetto da patologie croniche e per le donne in gravidanza.

Si raccomanda vivamente la vaccinazione alle persone che hanno patologie croniche, in particolare a coloro che lottano contro quelle respiratorie come, ad esempio, asma e Bpco.

La raccomandazione vale anche per i bimbi. Solitamente le infezioni invernali nei piccoli si risolvono da sole in pochi giorni. Nella stragrande maggioranza dei casi guariscono grazie al riposo, all’idratazione e all’assunzione di farmaci sintomatici.

Il paracetamolo è il farmaco più usato per contrastare febbre e dolori muscolari. Gli antibiotici, invece, vanno usati solo su prescrizione medica, perché inefficaci contro i virus.

Per tentare di ridurre i rischi legati al contagio, si consiglia di seguire alcune semplici pratiche: lavarsi spesso le mani, coprirsi naso e bocca con il gomito quando si tossisce o starnutisce, tenere arieggiati i locali in cui si vive e limitare i contatti con chi è influenzato.

Consigli su dieta e abbigliamento

Gli esperti consigliano anche di non trascurare la dieta alimentare. Suggeriscono di mantenere sempre una buona idratazione bevendo durante tutta la giornata e di magiare frutta e verdura, in particolare cibo che contiene vitamina C, elemento che potenzia le difese immunitarie.

Per quel che riguarda l’abbigliamento, si consiglia di vestirsi “a cipolla” così da permettere al corpo di adattarsi ai rapidi sbalzi di temperatura. Sconsigliato coprirsi e scoprirsi in modo eccessivo.